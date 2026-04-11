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Irene Rosales reacciona a la última entrevista de Kiko Rivera con una sonrisa irónica: "El hacha de guerra..."

Irene Rosales reacciona a la última entrevista de Kiko Rivera con una sonrisa irónica
Irene Rosales reacciona a la última entrevista de Kiko Rivera. telecinco.es
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Este pasado viernes Kiko Rivera se sentaba en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para hablar, en una segunda entrevista, sobre la madre de sus hijas. Kiko, que recientemente se reconciliaba con su madre tras años sin hablarse, atacaba sin pelos en la lengua a Irene Rosales acusándola, entre otras cosas, de querer mantener la custodia de sus hijas por motivos económicos.

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Durante la entrevista en '¡De viernes!' los colaboradores del programa aprovecharon para mostrarle a Kiko una imagen de las redes sociales de Irene Rosales en la que compartía con sus seguidores la exquisita cena que le acababa de preparar su chico, el empresario Guillermo Famín. "Que les aproveche", contestaba Kiko en plató, asegurando que era una "provocación en toda regla".

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La cena de Irene y Guillermo
La cena de Irene y Guillermo. telecinco.es

La respuesta de Irene y Guillermo a Kiko Rivera

Ahora, Irene Rosales y su novio reaccionan a la durísima entrevista de Kiko contestando con ironía a los titulares del DJ. Nada más comenzar el sábado la pareja aprovechaba para salir a correr comentándole a sus seguidores que la ensalada de la noche anterior les había dado ardores, mandando posiblemente así un dardo a su ex.

Tras finalizar la carrera la pareja era interceptada por varios reporteros que les preguntaban por las últimas declaraciones de Kiko Rivera. Con una sonrisa irónica en la cara de ambos, Irene le decía a los periodistas que "se encontraba muy bien" y que si había algún hacha de guerra "por su parte estaba ya enterrada".

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