Fiesta 12 ABR 2026 - 18:43h.

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Horas antes de que Kiko Rivera se sentara en el plató de '¡De viernes!' para, entre otras cosas, dar los detalles de la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja acudía a un hospital canario. La tonadillera llamó la atención de los allí presentes y un confidente se puso en contacto con Kike Calleja para darle todos los detalles sobre cómo había visto a la artista.

Tal y como revela el periodista y colaborador de 'Fiesta', Isabel Pantoja se enfrenta a unos días muy intensos porque tiene un juicio pendiente este lunes en Sevilla por el desahucio de Junko y, además, hay algunas personas de confianza que no van a acompañarla a su gira. ¿Pero por qué ha acudido al hospital?

Aunque intentó pasar desapercibida, Isabel Pantoja llamó la atención de un confidente en el centro hospitalario canario: "Llevaba unas gafas de sol, iba bastante cubierta", nos cuenta. Revela que el coche en el que llegó lo conducía Agustín Pantoja, pero la tonadillera se bajó del mismo con una chica, que fue la que la acompañó en todo momento.

Hora y media después, Isabel Pantoja abandonaba el centro hospitalario: "La encontré bastante seria, bastante delgada. Además, con esas gafas de sol, intentaba ocultar su cara", añade la persona que fue testigo de la visita de la artista al hospital. Por otro lado, es Almudena del Pozo desde el plató de 'Fiesta' quien desvela el motivo de esta visita al hospital.

La razón por la cual Isabel Pantoja acude al hospital en Canarias

"A mí lo que me dicen es que es una visita rutinaria. Está a las puertas de irse a la gira americana, a principios de abril tiene ya actuación en Perú y ella, además de estar haciéndose un chequeo como haría cualquiera antes de una gira tan importante, ha tenido tiempo de entrar en un programa de televisión en Perú, por teléfono, para darle una sorpresa a una cantante, muy jovencita, y la invitó a cantar con ella el próximo 27 de abril con ella en el escenario", cuenta Almudena del Pozo.

Las preocupaciones de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja se muestra preocupada por el juicio contra Junko, aunque parece que se ha negado a declarar en el juicio de este lunes. Junko, por su parte, está viviendo en casa de Pinocho y, si finalmente es desahuciada, continuará viviendo con el, según Kike Calleja. Otra de las cosas que le preocupan es que su maquillador, Alberto Dugarte, no la acompañará en su gira americana por no haber conseguido los visados. Tampoco irá Celeste, su fiel escudera. Por todo esto, se encuentra un tanto afectada.