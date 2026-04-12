En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha compartido una desgarradora carta de despedida

La publicación acumula decenas de comentarios de condolencia de sus seguidores y de compañeras de profesión

Compartir







La influencer Elena Fermo, de 32 años, ha compartido en sus redes sociales la trágica noticia de la muerte de su pareja, Lorenzo, que ha fallecido a los 40 años de edad.

En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido ha compartido una desgarradora carta de despedida, acompañada de fotografías de ambos juntos. "Amor de mi vida, qué poco tiempo nos dejó la vida para disfrutarnos", comienza narrando.

"Todavía no me puedo creer que ya no estés aquí conmigo. Tengo el corazón roto al pensar que no volveré a verte, ni a esa sonrisa que me encantaba. Voy a echar de menos todo de ti. Dormir abrazada a ti, nuestros desayunos eternos, cuando cantabas Luis Miguel en la ducha, quedarme dormida en tu hombro viendo la tele, los cereales con leche para merendar, los paseos con Nora y Doly, tus tonterías… esas que a veces me sacaban de quicio y que ahora daría lo que fuera por volver a escuchar", continúa.

"Solo algunos sabemos todo lo que has luchado, todo lo que has sufrido, la cantidad de veces que recibimos malas noticias. Y aun así, tú siempre encontrabas la forma de afrontarlo con humor. Muchas veces eras tú quien terminaba consolándonos a los demás. Gracias por tu fuerza y por enseñarnos tanto incluso en los momentos más duros.

No te imaginas cuánto te quería la gente. Todos me hablan de lo bueno que eras, de tu humor y de lo especial que eras. Has dejado una huella imposible de borrar.

Siento mucha rabia con la vida por no habernos dejado cumplir nuestras promesas. Me decías que cuando te curaras me pedirías matrimonio y ojalá hubiera llegado ese día, ojalá hubiera podido convertirme en tu mujer.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Gracias por cuidarme siempre, por quererme de esa forma tan bonita, por todo lo que me enseñaste. Nunca me he sentido tan amada como cuando me mirabas a los ojos y me decías que nunca habías amado a nadie así y yo siempre te decía que eras un peliculero. Ahora me gusta creer que era verdad, que ese amor fue tan grande que te mantuvo más tiempo a mi lado.

El único consuelo que me queda es que ya estás con tu mamá. Que ya no tienes dolor, que ya no sufres mi amor, ya puedes descansar.

Antes de irte, te pedí que cuando todo esto pasara, me enviaras alguna señal para saber que sigues aquí conmigo y me prometiste que lo harías. La espero con ansias.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Te pensaré cada día de mi vida y te amaré siempre amor mío", concluye.

La publicación acumula decenas de comentarios de condolencia de sus seguidores y de compañeras de profesión.