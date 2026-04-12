Fernando Tejero, uno de los actores más exitosos a nivel nacional, ha confesado cómo fue su infancia marcada por el bullying y por un episodio de abuso sexual

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Es uno de los actores más queridos por el público nacional. Con una carrera que abarca teatro, cine y televisión, Fernando Tejero ha logrado consolidarse como una de las figuras más reconocibles y aplaudida del panorama audiovisual español.

Sin embargo, detrás de su popularidad existe una historia marcada por su infancia, el esfuerzo para convertirse en el actor que es hoy en día, la perseverancia y un profundo vínculo con sus raíces cordobesas.

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Su infancia y su adolescencia, marcadas por el acoso escolar y un episodio de abuso sexual

Nacido el 24 de febrero de 1967 en Córdoba, Fernando Tejero creció en una familia trabajadora donde su infancia estuvo marcada por los episodios de acoso y de bullying que sufrió en el colegio. Como él mismo explicaba en el programa radiofónico 'La ventana' de Carles Francino en 2024, de pequeño sufrió acoso por su orientación sexual.

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Fernando Tejero realizaba estas duras declaraciones en plena semana del orgullo LTGBI. En su entrevista radiofónica, el actor reivindicaba la necesidad y la importancia de "levantar la voz, porque creo que todavía estamos a años luz de conseguir que se normalice la situación".

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"Yo sufrí bullying, en el colegio me apedreaban y me llamaban maricón", confesaba a Francino el actor de 'La que se avecina', que aseguraba que, pese a que había contado su difícil historia muchas veces, "nunca son suficientes".

Precisamente, estos episodios de violencia que sufrió Fernando Tejero no solo abarcaron el acoso escolar y el bullying. Él mismo volvía a confesar que también fue víctima de abuso sexual cuando era adolescente.

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"Yo viví una época jodida, muy jodida. Viví diez años de Franco, la Transición y no fui yo hasta que llegué a Madrid, porque era homosexual. De pequeño tenía mucha pluma y ya me insultaban. Me llamaban maricón y de todo. Abusaron de mí sexualmente, un chico mayor que yo" contó entonces emocionado en el programa radiofónico 'La ventana', de Carles Francino.

Sus primeros años como actor

A pesar de estos brutales episodios, Fernando Tejero no tenía claro que su futuro estaría en la interpretación. De hecho, antes de dedicarse plenamente a la actuación, trabajó durante un tiempo en el negocio familiar relacionado con la hostelería.

Con el objetivo de formarse como actor y dejar atrás su vida en Córdoba, Fernando decidió trasladarse a Madrid, una decisión que marcaría un antes y un después en su vida. En la capital inició su preparación en diferentes escuelas de interpretación, entre ellas la reconocida escuela de arte dramático de Cristina Rota.

Como él mismo ha explicado en diferentes ocasiones, aquellos años no fueron fáciles ya que los comienzos estuvieron marcados por trabajos esporádicos y pequeños papeles que apenas le permitían darse a conocer.

El gran salto a la popularidad llegó en 2003 con su participación en 'Aquí no hay quien viva'. En esta comedia, Fernando Tejero interpretó a Emilio, el portero del edificio, un personaje que rápidamente se convirtió en uno de los favoritos del público. Sus gestos, su forma de hablar y su capacidad para transmitir humor cotidiano hicieron que el personaje trascendiera la pantalla y pasara a formar parte de la cultura popular televisiva en España.

Su exitosa carrera como actor: desde un Goya hasta su fichaje por 'La que se avecina'

La serie se convirtió en un fenómeno de audiencia y permitió que el actor alcanzara una enorme notoriedad. A partir de ese momento, su carrera comenzó a diversificarse con nuevos proyectos tanto en televisión como en cine y teatro.

En el ámbito cinematográfico, uno de los momentos más destacados de su trayectoria llegó con la película 'Días de fútbol', dirigida por David Serrano. Su interpretación en esta película le valió el Premio Goya al Mejor Actor Revelación en 2004. Este reconocimiento supuso un importante respaldo para su carrera y confirmó su capacidad para moverse con soltura entre el humor y la interpretación dramática.

Tras ese éxito, Tejero participó en numerosos proyectos audiovisuales como series, películas y obras de teatro que le permitieron construir una trayectoria sólida y versátil.

Sin lugar a dudas, otro de sus mayores éxitos televisivos más recientes y populares ha sido su participación en 'La que se avecina', comedia de Telecinco donde interpreta al personaje de Fermín Trujillo. Su incorporación a esta ficción dirigida por los hermanos Caballero volvió a situarlo en el centro de la comedia televisiva española, demostrando que su capacidad para conectar con el público se mantiene intacta con el paso del tiempo.

Más allá de los escenarios y las cámaras, la vida personal de Fernando Tejero ha estado marcada por su activismo por el colectivo LGTBIQ+ y por su condena por los casos de acoso escolar y bulliying.

El papel clave la tía con la que se crio

Su familia y su círculo cercano continúan siendo un pilar fundamental en su vida. El actor es el pequeño de seis hermanos y, además de forjar un relación estrecha con ellos y sus padres, contó con el apoyo de un familiar clave: su tía. De hecho cuando su madre enfermó y después de que sus padres le enviasen a vivir con ella ya que no podían hacerse cargo de sus cuidados, su tía se hizo cargo de él durante 14 años, según explicó Tejero en una entrevista con Bertín Osbone en la que dio detalles de su infancia cordobesa. Este hecho propició que la figura de su tía se convirtiese en una figura importante para él hasta tal punto de que por las noches y hasta bien mayor dormía con la mano de mi tía dormida [...] Era muna mujer súper generosa y la recuerdo con todo el amor del mundo".

Pese a la situación, Fernando Tejero siempre ha aclarado que su tía siempre le explicó que tenía padres y hermanos -y que además los veía con frecuencia- y que la "llamaba tita" porque siempre se lo dejaron claro. Su convivencia con ella duró hasta que su tía enfermó de cáncer, cuando volvió a casa de sus padres.

La reciente pérdida de su padre

En lo que a su familia se refiere, el actor ha sufrido un duro golpe recientemente a nivel personal ya que el pasado sábado 7 de marzo, anunció el fallecimiento de su padre.

Un día después de su pérdida, Fernando Tejero publicó una tierna imagen de su infancia en la que aparece junto a su padre para rendirle un sentido homenaje con las siguientes palabras: "Padre mío de mi vida. Gracias, sobre todo, por esta última etapa. Gracias por enseñarme tanto y, entre otras muchas cosas, a ser un superviviente y gestionar mis emociones".

"Te voy a querer toda la vida. Vuela alto padre mío", añadía el actor, visiblemente emocionado por esta dura pérdida, a juzgar por sus palabras. Además, el actor que da vida a Fermín Trujillo en la mítica serie de Telecinco 'La que se avecina', agradecía todo el apoyo que está recibiendo a través de mensajes de pésame: "Gracias a todos los mensajes de condolencias y por vuestro inmenso cariño. Se os quiere".