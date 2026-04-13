Lidia González 13 ABR 2026 - 15:39h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre sus planes de formar una familia con Lorenzo

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins ha dado un paso muy importante en su relación y ha querido sincerarse sobre su nueva vida tras decidir dejar Barcelona. Después de desvelar la primera discusión que ha tenido con su marido tras mudarse juntos, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ y Lorenzo hablan de su futura paternidad. La influencer no puede estar más feliz por este momento que está viviendo y ha hablado claro al respecto. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

Por primera vez, el matrimonio se muestra frente a las cámaras para sincerarse sobre sus planes de formar una familia y la catalana lo tiene muy claro al pronunciarse sobre su maternidad: “Me quedo preñada entre hoy y mañana”. La creadora de contenido ha abierto las puertas de su casa en Sevilla con Lorenzo y ha enseñado una de las estancias más importantes de su nuevo hogar: “Este será el cuarto de nuestros hijos”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins aclara todas sus operaciones y retoques estéticos

La reacción de Laura Ulldemolins al descubrir que su suegra vive muy cerca

Laura Ulldemolins ha descubierto muchas sorpresas en su llegada a Sevilla y no todas le han hecho especial ilusión. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ descubre que su suegra vive muy cerca, horas después de haberse mudado, y no ha dudado en reaccionar frente a las cámaras. La influencer confiesa cómo se siente al respecto.

Así fue la llegada de la protagonista de ‘Casados a primera vista’ a su casa en Sevilla

Laura Ulldemolins, por fin, ha podido desplazarse hasta Sevilla para comenzar su nueva vida junto a Lorenzo y ha querido que todos sus seguidores sean partícipes de este esperado momento. A pesar de lo ilusionada que estaba, la llegada de la protagonista de ‘Casados a primera vista’ no ha sido como ella esperaba, ya que no ha sido su marido quien ha ido a recibirla. Sin embargo, la creadora de contenido ha mostrado cómo ha sido su entrada en su nueva casa en Sevilla. ¡Dale al play y no te pierdas todos los detalles, en exclusiva, en Mediaset Infinity!