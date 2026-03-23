Lidia González 23 MAR 2026 - 09:00h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela todos su historial laboral antes de su salto a la fama

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Laura Ulldemolins ha dado el paso de sentarse frente a las cámaras de mtmad para resolver todas las dudas que sus seguidores le han planteado en sus redes sociales, especialmente respecto a un tema por el que ha sido muy cuestionada. Después de que Ainhoa Cabrera desvele todas sus operaciones y retoques estéticos, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara su nivel de estudios y desvela todos sus trabajos antes de participar en el programa. Con muchas ganas de explicarse, la catalana lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Desde que saltase a la fama, la creadora de contenido ha sido muy criticada por un asunto en concreto, tachándola de vaga, especialmente tras salir a la luz la conversación de la madre de Lorenzo con el padre de Laura en su boda. Pero ahora, ha llegado su momento y es la hora de que la creadora de contenido haga una cronología de su historial académico y laboral. La protagonista de ‘Casados a primera vista’ revela todos los detalles sobre su faceta artística.

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Laura Ulldemolins se sincera sobre su futuro profesional en televisión

A pesar de que Laura Ulldemolins ha admitido que, en un principio, no tenía ninguna intención de participar en ningún tipo de reality, la catalana admite que le ha gustado su experiencia en ‘Casados a primera vista’: “He tenido buena repercusión”. Por este motivo, se ha sincerado sobre su futuro profesional en televisión y cuál cree que es su punto fuerte: “Mucha gente me ha dicho que quiere verme en otros sitios”.

La participante de ‘Casados a primera vista’ toma una decisión sobre su empresa familiar

Si algo ha quedado claro durante el paso de Laura Ulldemolins por ‘Casados a primera vista’ es la polémica que se ha generado respecto a su trabajo, algo sobre lo que se sinceró con Lorenzo, explicándole cómo se sentía al respecto. Ahora que ha pasado el tiempo, la influencer se sincera sobre el punto en el que se encuentra en la actualidad y toma una decisión sobre su empresa familiar: “Me puede”. La creadora de contenido tiene claro lo que quiere hacer en el futuro y qué papel va a tener en el legado de su familia. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado la catalana, ya disponible en Mediaset Infinity!