Lidia González 23 MAR 2026 - 14:02h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara todos los retoques estéticos que se ha realizado

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Laura Ulldemolins llega a mtmad dispuesta a despejar las dudas más repetidas entre sus seguidores y no ha dudado en ser lo más sincera posible al respecto. Por ello, después de aclarar su nivel de estudios y contar todos los trabajos en los que ha estado, la protagonista de ‘Casados a primera vista’ aclara todas sus operaciones y retoques estéticos. La catalana no ha tenido ningún reparo en sincerarse al respecto frente a las cámaras. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

Desde su primera aparición pública, han sido muchas las personas que han cuestionado el aspecto de la creadora de contenido, aludiendo a la posibilidad de que haya recurrido a la estética para cambiar su apariencia. Después de que Ainhoa Cabrera enseñase las fotografías de su pasado como modelo y bailarina de ballet, la catalana habla claro sobre los comentarios que ha llegado a recibir: “Alguna vez me han preguntado que si soy trans”.

“Estoy muy feliz, me gusta verme bien”, se sincera la influencer. Sin lugar a duda, uno de los principales aspectos por los que se le ha cuestionado es si se ha operado el pecho, algo que la protagonista de ‘Casados a primera vista’ no ha tenido reparos en aclarar frente a las cámaras.

Laura Ulldemolins se sincera sobre su futuro profesional en televisión

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Laura Ulldemolins les ha confesado a todos sus seguidores que participar en un reality no era algo que estuviera entre sus planes; sin embargo, tras haberse convertido en participante de ‘Casados a primera vista’, esto podría haber cambiado por completo. La creadora de contenido se sincera sobre su futuro profesional en televisión y confiesa cómo ha sido su experiencia en su primera aparición pública: “Mucha gente me ha dicho que quiere verme en otros sitios”.

La participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta qué planes tiene en su empresa familiar

La catalana tampoco ha tenido reparos en confesarse sobre un tema que ha tenido controversia en su participación en ‘Casados a primera vista’. Después de que se haya puesto en duda su implicación en su trabajo actual, Laura se sincera al respecto. Además, la creadora de contenido cuenta qué planes tiene en su empresa familiar. De esta manera, confiesa cuál va a ser su papel en el legado de su familia en el futuro. ¡Descubre todo lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!