Lidia González 08 ABR 2026 - 12:08h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ cuenta el motivo de su gran enfrentamiento con Lorenzo horas después de mudarse con él

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Laura Ulldemolins no puede estar más feliz tras la importante decisión que ha tomado de dejar su vida en Barcelona para comenzar una nueva con su marido en Sevilla, pero no todo es color de rosas. Después de hablar de la mala relación que tuvo con un exnovio argentino, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ desvela su primera discusión de convivencia con Lorenzo. La influencer ha explicado todos los detalles, pero el sevillano no se ha callado y ha respondido. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

“No entiendo, a ver si alguien me puede aconsejar”, comienza diciendo la creadora de contenido. Laura, que ha aclarado todos sus retoques y operaciones estéticas, explica el motivo que los ha llevado a protagonizar una gran discusión en sus primeras horas viviendo juntos. Por su parte, su marido se ha mostrado muy tajante con su decisión: “Nadie me va a convencer de nada, no los quiero en mi casa”.

“Se puso como una niña chica cuando tiene una rabieta”, asegura su marido. La que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ rebate todos los argumentos del creador de contenido y no duda en acudir a sus seguidores para que opinen sobre el gran conflicto en el que se han visto envueltos.

Laura Ulldemolins abre las puertas de la casa que comparte con Lorenzo en Sevilla

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Después de sincerarse sobre el problema real que suponía en su matrimonio tener una relación a distancia, Laura Ulldemolins ha dado el gran paso de mudarse a Sevilla para apostar por su historia de amor. La que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ abre las puertas de la casa que comparte con Lorenzo en Sevilla y se sincera sobre todos los cambios que quiere hacer en ella. La influencer recorre todas las estancias y no se deja ningún detalle: desde su patio andaluz hasta su “nidito de amor”, pasando por su “habitación del pánico”.

Así ha sido su reacción al ver su casa por primera vez

A pesar de los inconvenientes que ha tenido para llegar a Sevilla y de que sea su suegra quien le haga la entrega de llaves y no Lorenzo, la emoción de Laura no se podía contener. La creadora de contenido ha querido mostrar, en exclusiva, su reacción al ver su casa por primera vez. Muy ilusionada, la influencer se sincera frente a las cámaras.

Laura Ulldemolins se entera de que su suegra vive a su lado tras haberse mudado

¡El primer día de Laura Ulldemolins viviendo en Sevilla ha estado repleto de sorpresas! La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ no solo ha tenido que ver su casa, por primera vez, sin Lorenzo, sino que ha descubierto una inesperada noticia que le ha dejado fuera de juego. La creadora de contenido descubre que su suegra vive muy cerca tras haberse mudado y no ha dudado en reaccionar. ¡Dale al play y no te pierdas sus primeras palabras!