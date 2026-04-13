Celia Molina 13 ABR 2026 - 15:27h.

Su hermana ha comunicado su prematura muerte en un post de FacebooK, sin dar detalles específicos de la causa del deceso

Dolly Martínez apareció en un programa del reality 'Mi vida con 300 kilos', en el que confesada que la comida era "su razón de vivir"

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La familia de Dolly Martínez, la influencer estadounidense que participó en uno de los programas de 'Mi vida con 300 kilos', ha comunicado la triste noticia de su muerte. El reality por el que se hizo famosa es un formato creado por TLC que documenta, durante un año, el proceso de personas con obesidad mórbida (generalmente, de más de 272 kg) para perder peso. Bajo la supervisión del Dr. Younan Nowzaradan, los pacientes buscan ser seleccionados para someterse a una cirugía de bypass gástrico con la que transformar sus vidas.

"Con gran pesar comunico el fallecimiento de mi preciosa hermana, Dolly. Dolly tenía una personalidad tan radiante que era capaz de iluminar cualquier estancia con su risa, su amabilidad y su espíritu cariñoso", ha dicho en su cuenta de Facebook Lindsey Cooper.

Dolly pesaba 269 kilos cuando salió en el programa

"Tenía una forma especial de hacer que todos se sintieran especiales, y su calidez permanecerá con nosotros para siempre. Aunque aquí tenemos el corazón destrozado, me reconforta saber que ahora se ha reunido con nuestro padre en el cielo. Solo puedo imaginar la alegría de ese reencuentro. Descansa en paz, Dolly. Siempre serás querida, siempre te echaremos de menos y nunca te olvidaremos", ha concluido su hermana en el comunicado.

Dolly apareció en el episodio 12 de la temporada 10 de 'My 600-lb Life' de TLC, titulado "La historia de Dolly", el 19 de enero de 2022. Entonces, pesaba 269 kilos y el episodio documentaba cómo se mudó de Fort Worth (Texas) a Houston con la esperanza de que el médico le practicara una cirugía bariátrica para poder perder peso, según informó TMZ. Aunque logró perder 18 kg, no fue suficiente para que el programa la seleccionara.

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"La comida es la única razón de mi existencia"

En el capítulo, que ha quedado para la posteridad, la fallecida explicaba que, tras pasar una dura infancia con un padre alcohólico "que prefirió vivir en la calle en busca de drogas" a estar en casa con su familia, su único consuelo era la comida. "Lo único con el poder suficiente para distraerme de los pensamientos más oscuros de mi vida es la comida", explicó en el episodio. "La comida es mi droga de referencia que me alivia el dolor... La comida es más que un simple placer. Es mi razón de ser", aseguró en la grabación.

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En las imágenes, donde aparece en la cocina preparándose unos huevos revueltos con queso, se observa que Dolly dependía de una bombona de oxígeno, por lo que su peso, causado también por el hipotiroidismo, incidía íntegramente en su salud, física y mental.

Un día antes de su muerte, el sábado 10 de abril, su hermana publicó una triste actualización sobre el estado de salud de Dolly. "Hoy es el Día Nacional de los Hermanos y, sin duda, ha sido un día difícil. No he publicado nada ni se lo he contado a mucha gente, pero mi hermana Dolly está en el hospital y está luchando por su vida. En estos momentos, pido oraciones y privacidad mientras, como familia, atravesamos este momento tan difícil", dijo, como un augurio de la pérdida, que se produciría unas horas después.