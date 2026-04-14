Claudia Barraso 14 ABR 2026 - 20:31h.

La actriz estadounidense Barbie Ferreira confiesa el motivo por el que decidió abandonar la serie 'Euphoria'

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La actriz Barbie Ferreira, quien interpretó el personaje de ‘Kat’ en la serie ‘Euphoria’ ha confesado el motivo por el que decidió abandonar la serie en su mejor momento. Hace solo un día que se ha estrenado la tercera temporada y su personaje no ha aparecido, algo que ha sorprendido a los fans.

La estadounidense confirmó que fue una decisión personal que tomó tras estar trabajando durante dos temporadas y se dio cuenta de que quería hacer algo más: “¿Quién quiere ser un personaje de fondo durante nueve meses? Está bien, pero yo quiero hacer otras cosas”, confesaba en el podcast 'Not Skinny But Not Fat'.

Además, ha querido aclarar que, lejos de que fuese un abandono protagonizado por la tensión, todos los del equipo aceptaron su decisión. Aún así, lo describió como un “proceso largo”: “He tenido muchas conversaciones con la gente y tratamos de averiguar qué hacer con Kat, un personaje completamente desarrollado, simplemente no iba a ninguna parte”.

En qué punto se encuentra su carrera profesional

De la misma manera, ha confirmado que se encuentra en una buena etapa en lo profesional: “No necesito estar en el programa de televisión más grande del mundo, si lo estoy, siento que estoy actuando. Prefiero hacer una película, independientemente donde actúe”. Fue en 2022 cuando la actriz anunció que salía de la serie. Se despedía “entre lágrimas”, según admitía ella misma en sus redes sociales: “Puse todo mi cariño y amor en ella y espero que lo hayáis sentido”.

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Con esta confesión, terminan los rumores entre un posible desencuentro entre la modelo y el creador de la serie, Sam Levinson. Pero muchos de sus fans han comentado en sus publicaciones que echan de menos su personaje en la serie y que les habría encantado poder verla en la nueva temporada, especialmente después de haber aparecido irreconocible hace unos meses.