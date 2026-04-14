Celia Molina 14 ABR 2026 - 16:20h.

La actriz española ha publicado varios textos en las redes sociales en los que habla de la "tristeza" y de una sensación de "ahogo"

Paz Vega y Marta Nieto elevan a las directoras de cine en España con sus óperas primas, 'Rita' y 'La mitad de Ana'

Compartir







Paz Vega ha preocupado a sus fans tras su últimas publicaciones en sus redes sociales. La actriz, que no es muy dada a avivar su vida personal, ha publicado varios post en los que habla de la "tristeza", "el ahogo de su corazón", y la dificultad de asumir su realidad. Aunque, al principio, algunos de sus seguidores comentaron que sus lamentos podrían provenir de la frustración por su nueva faceta como directora cine, la palabra "divorcio" ha aparecido en múltiples de sus comentarios.

"Que difícil es asumir lo que has intentado negar tanto tiempo...Darte cuenta que el aire corre en tu contra y que cada día estás más cerca de ese lugar donde reina el olvido y la melancolía de lo que pudo ser... Es duro mirar cara a cara a ese futuro que ya es presente con los ojos vacíos de ilusión por un nuevo amanecer... "dijo la protagonista de 'Lucía y el sexo' en una de sus publicaciones, que van siempre acompañas del hashtag #escrituraparadrenar.

PUEDE INTERESARTE Un juez ordena que se localice al cantante Francisco tras no presentarse a un juicio por no pagarle la pensión a su hija

¿Qué le pasa a Paz Vega?

"Me subí al tren equivocado, y cuando quise bajarme ya era tarde, estaba lejos, muy lejos. Y caminar de vuelta lo andado no era una opción. Ya no hay trenes ni caminos que me lleven a donde algún día, siendo niña soñé..., pero ya hace mucho que dejé de soñar... y de oír el latido de mi corazón.. solo hay ruido y me ahogo en él...Necesito silencio", añadió, junto a una fotografía en blanco y negro de su cara con los ojos tapados con un rayón.

Más tarde, la actriz escribió en otro post: "Desde mi ventana veía las sombras de los árboles reflejadas en el suelo...La luz, el verde, el cielo con sus pequeñas nubes...Todo mutando siguiendo el dictamen de la Madre Naturaleza que orgullosa impone sus leyes... Y yo, en cambio, era incapaz de mover ni siquiera un dedo. Ni mi cuerpo agarrotado, ni mis pensamientos grises, podían hacer nada por salir de una tristeza que me abrazaba fuerte y me dejaba sin aire", dijo, lo que provocó que todo el mundo se hiciera la misma pregunta: ¿Qué le pasa a Paz Vega?...

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Paz ha hecho varias bromas sobre los divorcios"

La revista Vanitatis ha investigado y, gracias a varios miembros de su entorno, el medio ha asegurado que, últimamente, Paz ha hecho bromas sobre los "divorcios", sin confirmar ni desmentir que ella se haya separado de su marido, el empresario venezolano, Orson Salazar. También ha añadido que, efectivamente, la actriz "no está pasando por un buen momento", sin dar más detalles sobre ello.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Triste o no, Paz no quiso perderse la Semana Santa en Sevilla, a pesar de que, según las fuentes de Vanitatis, cada vez pasa más tiempo en su residencia de Madrid. Allí la han visto entrando y saliendo como cualquier otro ciudadano, eso sí, sin la compañía de su marido. Orson y ella se casaron en Caracas en el año 2002 y juntos tuvieron a sus tres hijos: Orson, Ava y Lenon, que ya son unos formados adolescentes.

Sus palabras han generado una aluvión de mensajes de apoyo, en los que algunos de sus fans le han dicho: "Mi bella Paz. Y sí… ya estás al otro lado del puente. Y aunque nada será fácil, la dureza de la vida —esa que termina siendo nuestra mejor maestra— vendrá a retarte, a empujarte a convertirte en tu mejor versión".