Candela Hornero Madrid, 14 ABR 2026 - 10:43h.

Nicole Kidman ha anunciado que tomó la decisión en los últimos días de vida de su madre y que la compaginará con su faceta como actriz

Las lágrimas de Nicole Kidman en el Festival de Palm Springs al recordar a su madre fallecida: "Lamento estar llorando"

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Nicole Kidman (Hawái, 58 años) ha decidido dar un giro personal a su vida. La estrella de Hollywood ganadora de un Óscar por 'Las horas', está formándose como doula de la muerte, nueva vocación que compaginará con su faceta de actriz.

Está marcada por una experiencia personal. No haber podido acompañar como le habría gustado a su madre, Janelle Ann Kidman, en sus últimos días —falleció a los 84 años en septiembre de 2024— le hizo replantearse cómo quiere emplear su tiempo, según ha publicado San Francisco Chronicle.

Esta idea la compartió durante su intervención el pasado 11 de abril en el War Memorial Gym de la Universidad de San Francisco, en una conversación con la periodista Vicky Nguyen como parte del ciclo de conferencias Silk Speaker Series. Aunque Kidman tenía previsto acudir a la universidad en octubre, lo pospuso tras hacerse pública la noticia de su divorcio con el músico Keith Urban, con quien llevaba 19 años de matrimonio y tiene dos hijas en común, Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (15).

"Mientras mi madre agonizaba y se sentía sola, la familia solo podía brindarle lo que podía", expuso. "Entre mi hermana y yo tenemos tantos hijos, nuestras carreras y nuestro trabajo, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo —murió tras una caída en Singapur en 2014—. Fue entonces cuando pensé: 'Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y solo para brindar consuelo y cuidado'".

Así, según ha contado, durante los últimos días de su madre, decidió que quiere ser dolulas de la muerte. "Forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender", subrayo en San Francisco.

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¿Qué es ser doulas de la muerte?

Esta vocación, sobre todo conocida en Estados Unidos, hace referencia a personas (no personal médico) que se forman para brindar apoyo emocional, físico y espiritual a quienes se encuentran en la etapa final de la vida, así como a sus familias.

El objetivo es humanizar el proceso de morir, ofreciendo compañía, consuelo y planificación para asegurar un fallecimiento digno y consciente, de forma similar a como una doula acompaña en el nacimiento.

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Para Kidman, que supo del fallecimiento de su madre durante el Festival de Cine de Venecia —que tuvo que abandonar antes de tiempo—, este periodo fue "profundamente doloroso". Explicó que, a pesar del esfuerzo familiar por acompañarla, no siempre es posible proporcionar toda la atención y el acompañamiento que una persona necesita en sus últimos momentos.

La actriz de Babygirl señaló la importancia de humanizar el proceso de morir y aseguró que se encuentra en una etapa de "crecimiento y búsqueda de sentido".