Lidia González 15 ABR 2026 - 12:00h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ se sincera sobre el difícil momento que atravesó con Lorenzo y reacciona al escuchar su versión

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins ha pasado mucho tiempo junto a una de las personas más importantes de la vida de su marido y ha descubierto algunos aspectos sobre él que desconocía hasta el momento. Después de abrir las puertas de la casa que comparte con él en Sevilla, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ descubre el límite al que llegó Lorenzo durante su gran crisis. Ismael, mejor amigo del sevillano, le cuenta todos los detalles y ella reacciona. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido se ha abierto en canal para hablar de los problemas que la llevaron a poner punto final a su relación durante un tiempo: “Él no me daba seguridad”. La influencer, que se ha sincerado sobre las inseguridades que arrastra debido a sus desengaños amorosos, ha hablado claro sobre el difícil momento que atravesaron. Sin embargo, el amigo de su marido no ha dudado en sacar la cara por él y contar lo mal que lo pasó: “Se sentía derrotado”.

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins anuncia que ha dejado definitivamente su empresa familiar

“Te lo has cargado”, asegura tajantemente Ismael y añade: “Fue la aniquilación de la relación”. La catalana, que ha hablado de su futura maternidad, ha querido saber de primera mano cómo vivió el sevillano los problemas que atravesaron tras su salida de ‘Casados a primera vista’: “Lo ha pasado muy mal contigo porque estaba muy ilusionado, no creías las cosas que te decía”.

Laura Ulldemolins desvela si Lorenzo estuvo con otras chicas durante su ruptura

PUEDE INTERESARTE Laura Ulldemolins aclara todas sus operaciones y retoques estéticos

Laura Ulldemolins y Lorenzo atravesaron una profunda crisis tras su salida de ‘Casados a primera vista’ debido a un cúmulo de desconfianza, intensificado por la distancia en su relación. Ahora que la influencer se ha abierto en canal para explicar cómo vivió toda esta situación y que ha descubierto la versión de su marido, desvela si Lorenzo estuvo con otras chicas durante su ruptura: “Él me lo confesó”.

La reacción de Laura Ulldemolins al ver a Lorenzo con su traje para la Feria de Abril

Laura Ulldemolins ha comenzado a vivir en Sevilla en el momento más indicado y está muy emocionada por poder vivir su fiesta más conocida desde dentro. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ ha comenzado todos los preparativos para el gran día y ha acompañado a Lorenzo a elegir el traje que llevará. La creadora de contenido comparte, con todos sus seguidores, su reacción al verlo por primera vez. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, para Mediaset Infinity!