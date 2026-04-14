Lidia González 14 ABR 2026 - 15:56h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ cuenta, en exclusiva, que finalmente ha abandonado su empresa familiar

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Laura Ulldemolins ha querido sincerarse sobre un tema que ha sido muy controvertido durante todo su paso por el reality que ha protagonizado y al que ha puesto fin, de una vez por todas. Después de desvelar la primera discusión que ha tenido con Lorenzo tras mudarse juntos, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ anuncia que ha dejado definitivamente su empresa familiar. La influencer ha sido muy clara al hablar de esta situación y no se esconde. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en el capítulo íntegro, en Mediaset Infinity!

“Mi padre me ha invitado a irme”, asegura tajantemente la creadora de contenido. La catalana ha tenido varios motivos para emprender su nueva vida en Sevilla, dejando atrás su querida Barcelona, y uno de ellos ha sido esta importante decisión que ha tomado. Después de enseñar todos los detalles de su nueva casa, la influencer afirma: “Tengo muchas ganas de volar”.

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La reacción de Laura Ulldemolins al ver su casa en Sevilla por primera vez

Laura Ulldemolins ha mostrado todos los detalles de su nuevo hogar junto a Lorenzo, pero ha querido ir más allá y compartir un momento muy especial que ha vivido. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ enseña su reacción al ver su casa en Sevilla por primera vez. La catalana recibe las llaves por parte de su suegra y pone los pies en su “nidito de amor” con el andaluz.

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Lorenzo y Laura Ulldemolins se sinceran sobre sus planes de paternidad

Ahora que han comenzado su nueva vida juntos de manera definitiva, dispuestos a continuar con su matrimonio por todo lo alto, Lorenzo y Laura Ulldemolins han hablado sobre los siguientes pasos que van a dar en su relación. Los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ se sinceran sobre sus planes de paternidad y su intención de ampliar la familia.

El futuro profesional de la protagonista de ‘Casados a primera vista’

Laura Ulldemolins ha comunicado su decisión de abandonar su empresa familiar después de haberse pronunciado sobre este tema muchas veces. Antes de dar este gran paso, la creadora de contenido se sinceraba sobre su futuro profesional en televisión. Transparente como siempre, admitía que no estaba en sus planes presentarse a ningún tipo de reality, pero que tras su experiencia en ‘Casados a primera vista’, su visión podría haber cambiado por completo. ¡Dale al play y descubre todo lo que han dicho, en exclusiva, en Mediaset Infinity!