Fiesta 11 ABR 2026 - 18:45h.

El inicio de la relación entre Roca Rey y Tana Rivera se ve empañado por una influencer con la que salía el torero

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Tana Rivera y Roca Rey podrían haberse convertido en pareja sorpresa. De confirmarse, esta relación entre la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo y el torero se habría consolidado tras años de una estrecha amistad. 'Fiesta' analiza esta última hora y aporta un dato en exclusiva que podría hacer tambalear el inicio de esta incipiente relación: ¡Un inesperado triángulo amoroso!

La pareja formada por Tana Rivera y Roca Rey habría estado "un tiempo roneando" hasta que, después de Semana Santa, habrían anunciado a sus más allegados el inicio de esta relación, según han podido saber los colaboradores del programa presentado por Emma García, pero "atención, se viene curvas", anuncia Saúl Ortiz, quien tiene un dato importante sobre esta relación.

El triángulo amoroso entre Roca Rey, Tana Rivera y Martina Díaz

"Lo que me cuentan es que ha habido una discusión, una trifulca, una pelea, una sensación de malestar absoluto con una chica mejicana con la que estaba saliendo Roca Rey. ¿Qué pasa? Que no sé si no le contó que había conocido a Tana. La mejicana vive en España y formaban todos parte del mismo círculo donde también estaba Tana", cuenta Saúl Ortiz.

Esto ha provocado que la relación esté tensa entre ellos", añade el periodista y colaborador. Algunas de sus compañeras dan un nombre y apuntan a que esta chica es la influencer Martina Díaz y que su relación con el torero habría terminado hace tiempo, pero esto no habría evitado que surgiesen tensiones porque todos forman parte del mismo círculo.

"No es tanto por que haya tenido una relación y se la haya quitado teóricamente Tana como por el hecho de eran de la misma cuadrilla, la relación esa se terminó, por lo visto Martina continuó por la labor de continuar con la historia y ha llegado Tana y el otro se ha pirado ya", es parte de la puntualización de Marisa Martín Blázquez sobre este tema.

Tana Rivera y Roca Rey, juntos en Brihuega (Guadalajara)

Roca Rey y Tana Rivera llevarían juntos dos meses, pero aún no se habrían dejado ver juntos en lugares públicos. Eso sí, han coincidido en Brihuega (Guadalajara) y allí Arabella Otero les ha localizado saliendo del mismo hotel (no juntos, eso sí). El torero toreaba en la plaza de toros de la localidad y Tana ha acudido a verlo. Cuando le hemos preguntado al respecto, la hija de Fran y Eugenia no ha querido confirmar su relación y ha confesado que no es nada nuevo que acuda a ver torear a Roca Rey.