Celia Molina 13 ABR 2026 - 13:10h.

El extorero ha contestado a la prensa sobre la relación amorosa entre su hija Tana y el aclamado torero peruano Andrés Roca Rey

Fran Rivera aclara qué relación mantiene con su hermano Cayetano tras ser acusado de no aceptar a Tamara Gorro

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Tras la inesperada confirmación de la relación sentimental entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro, otro romance se ha consolidado en el seno de la familia. Después de muchos rumores sobre un posible noviazgo entre Tana Rivera, hija del matrimonio entre Cayetana Martínez de Irujo y Fran Rivera, y el torero peruano Andrés Roca Rey, el padre de la joven ha sido quien ha dado veracidad a la noticia.

Según ha publicado el portal de 'Vanitatis', Francisco fue abordado por la prensa cuando estaba a punto de montarse en su moto y, en vez de eludir las preguntas sobre la vida amorosa de su hija, decidió contestar con gran amabilidad:

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"Son muy jóvenes, poquito a poco, no vamos a casarlos ya. Despacito. Yo no tengo nada que decir. Los padres en esas cosas... Yo nada, yo lo que deseo es que mi hija sea feliz y, bueno, es su decisión. Que la respetéis en la medida que podáis, pero vamos, que yo ahí no tengo nada que opinar", dijo el torero al inicio de la improvisada entrevista.

"Yo lo que deseo es que mi hija sea feliz"

El periodista, consciente de los peligros que conlleva la profesión de torero, le preguntó también si le preocupa que su hija sufra cuando su novio se exponga frente al toro: "Y además de un torero como Andrés. Hombre, la vida de un torero no es fácil. La vida de un torero es dura, es muy sacrificada y luego el riesgo que conlleva salir a la plaza. No es una vida fácil. Ella la conoce perfectamente, sabe lo que hay", concluyó.

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Al preguntarle también si el propio Andrés le había llamado por teléfono, Francisco respondió que eso ya eran detalles que "los medios de comunicación no tienen por qué conocer".

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La foto en la que Tana y Andrés salen abrazados

Cuando los rumores sobre el romance entre Tana y Andrés ya sonaban con fuerza en la televisión, ella apareció, como una tarde más, en el tendido de la plaza de Toros de Brihuega, donde su novio se disponía a torear. Por tanto, ninguno de los dos ha pretendido esconder su relación, ni aún cuando la prensa verificaba ya sus nombres como pareja.

Más allá, Pablo Castellano, marido de la influencer María Pombo, publicó el pasado domingo 12 de abril una fotografía grupal sobre su fin de semana rural, en la que Tana y Roca Rey aparecen abrazados. "Días vitamina" decía en Instagram, publicando también un vídeo de la comilona de la que disfrutaron todos los amigos.

Para quienes no le conozcan todavía, Andrés Roca Rey es un torero peruano que, actualmente, es considerado como uno de los mejores del panorama internacional, encabezando los principales carteles en España, Francia y América. Se caracteriza por una entrega radical al toreo, por su gran quietud ante el toro y por una personalidad que ha renovado el interés por la tauromaquia. Además de ser, entonces, el novio actual de Tana Rivera, Andrés mantiene también amistades en las altas esferas, como su vículo amistoso con Victoria Federica de Marichalar.