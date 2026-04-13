Tana Rivera, tras salir a la luz su romance con el torero Roca Rey: "Los toros me corren por las venas"

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Tana Rivera ha respondido por fin a las informaciones que le vinculan con el torero Roca Rey. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo podría haber empezado un romance con el peruano tan solo semanas después de poner fin a su noviazgo con el empresario Manuel Vega.

La socialité se pronuncia, como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia, sobre sus acercamientos con Roca Rey coincidiendo con su primera foto juntos. Además, Tana Rivera ha dejado verse en la plaza de toros de Brihuega (Guadalajara), donde reaparecía el torero peruano.

Canales Rivera reacciona: "Mis mejores deseos siempre"

"La verdad que los toros me corren por las venas, todo lo taurino. Pensando en mi bisabuelo, mi padre, mi tío y también la parte de mi madre..", asegura Rivera como hemos visto en 'El tiempo justo', el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.

José Antonio Canales Rivera, primo hermano del padre de Tana Rivera, ha reaccionado a sus declaraciones en directo. Asegura que es "una niña estupendísima y cariñosísima".

"Ahora está en la palestra porque la relacionan con un figura del toreo como es Roca Rey, mis mejores deseos siempre", comparte Tana Rivera.