Lorena Romera 16 ABR 2026 - 18:54h.

Todas las pistas que apuntan a la ruptura de Dana y Lobo, en exclusiva

Isaac Torres rompe a llorar con el regalo de su novia, Dana García: "Temblaba de ilusión"

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Isaac Torres y Dana García habrían roto su relación tras un año de noviazgo. Los rumores han saltado después de que la pareja haya archivado las fotos en las que salían juntos. Además, la bailarina y creadora de contenido ha publicado en las últimas horas un vídeo en el que salía interpretando una canción que habla sobre desamor y que reflexiona sobre la dificultad de dejar ir a una persona. Un mensaje que podría ir dirigido al exparticipante de 'La isla de las tentaciones'. Además, desde Telecinco Outdoor nos hemos puesto en contacto con la catalana para poder conocer detalles en exclusiva.

Hasta hace unas semanas, la relación de Isaac y Dana parecía ir a las mil maravillas. Ella se había mudado desde Cataluña hasta el Puerto de Santamaría, en Cádiz, para crear esta vida en común. Y hace unos meses podíamos verles viajando por diferentes partes del mundo. Es por eso que ha sorprendido tanto este último movimiento en redes sociales.

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Las alarmas han saltado al ver que Dana García publicaba en su perfil un vídeo interpretando una canción del último álbum de Aitana, Cuarto azul. Nos referimos a LIA, que plasma una historia de nostalgia, cuando todavía esos sentimientos por un ex persisten. "Se acabó el amor (…) te dejó sin corazón" o "deja de llorarle todo el día. ¿Dónde se quedó la que salía? Tú eres una diosa de mujer", dice este tema con el que la catalana parecía mandar un mensaje velado.

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Porque lo cierto es que, hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho alusión a esta ruptura en redes sociales. Eso sí, ambos han tomado una drástica decisión que podría confirmar esta crisis en su noviazgo. Y es que la pareja ha archivado las fotos en las que aparecían juntos en sus respectivos perfiles de Instagram, borrando todo rastro el uno del otro de sus redes sociales.

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Desde Telecinco Outdoor nos hemos puesto en contacto con Dana Garcia para confirmar o desmentir esta situación y nos ha dicho que, "por ahora", prefiere "no hablar del asunto", dejando en el aire si existe o no esta ruptura sentimental con Isaac Torres tras un año de relación. Lo que sí ha compartido con sus seguidores, en una de sus últimas publicaciones (compartida hace seis días) es que se siente "cansada, desmotivada y que está triste" y que nada de lo que se ve en redes sociales es "suerte" o tan idílico como parece.