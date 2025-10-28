Silvia Herreros 28 OCT 2025 - 16:15h.

El que fuera tentador en 'La isla de las tentaciones 3' manda un mensaje a su hija con motivo de su tercer cumpleaños

Isaac Torres reaparece y envía un inesperado mensaje a su hija en común con Lucía Sánchez con motivo de su tercer cumpleaños. Acusado de no cumplir con sus obligaciones como padre desde que prácticamente terminase su relación con la ganadora de 'GH Dúo', el que fuera tentador de Marina García en 'La isla de las tentaciones', ha querido tener un detalle en público con su niña.

Se desconoce cuándo fue la última vez que padre e hija se vieron las caras. Sin embargo, según la propia Lucía reconocía a principios de julio de este mismo año, la niña no era siquiera capaz (al menos no lo era en ese momento) de reconocer a Lobo cuando ve sus fotografías.

Para la gaditana, la ausencia de Isaac en la vida de su hija cada vez es más complicada. La pequeña cada día es más consciente de las cosas y hace determinadas preguntas que a su madre cada día le cuesta más responder.

Por este motivo, y salvo que las cosas hayan cambiado drásticamente en las últimas semanas, la imagen y la felicitación pública de Isaac Torres a su hija llaman cuando menos la atención y son completamente inesperadas. "Feliz cumpleaños mi amor", escribe junto a una imagen que podría haber sido tomada hace ya algún tiempo.

La usencia de 'papá' en la vida de Mía parece ser significativa. No ha estado presente en sus ingresos hospitalarios ni parece haberse preocupado por ella cuando más le necesitaba. De hecho, la foto que ha compartido para felicitar a la pequeña parece ser de hace bastante antigua, pues su hija ha crecido mucho últimamente y se nota bastante el cambio si comparamos esta imagen con las que comparte habitualmente su madre.

Lobo lleva tiempo sin compartir imágenes de Mía. La última vez que lo hizo, la mamá de la pequeña le lanzaba un duro dardo a través de las redes, dejando claro que ser padre es mucho más que presumir de hija en redes sociales y que "está obligado a seguir con el régimen de visitas acordado y a contribuir económicamente para cubrir sus necesidades".

También ha evitado pronunciarse sobre la niña o sobre cualquier tema referente a su custodia, la cual se encuentra en manos de la justicia. Un silencio que su novia, Dana García, rompía a principios de este mismo mes en un intento de defender a su novio de los dañinos comentarios que recibe diariamente a través de las redes por 'culpa' del testimonio de Lucía.

"El Lobo siempre será el malo si solo escuchamos a Caperucita (...) Si no nos pronunciamos es por respeto a (...) La gente mala se destruye sola y eso el tiempo lo dirá (...) Está en manos de abogados y a veces hacer menos ruido hace que las cosas salgan mejor", escribía la influencer en respuesta a una seguidora tras recibir un mensaje sobre la paternidad de su novio. "Nunca me pronuncio en nada. Pero muchas veces el que calla no es el que otorga, si no el que no tiene ganas de discutir con gilip*llas", ponía más tarde en su canal de difusión.

Tras estas declaraciones, Lucía no tardaba en estallar, asegurando que, en efecto, la situación se encuentra en manos de la justicia y que ella se encuentra muy tranquila en ese sentido, ya que lo único que hace es "demostrar la verdad" y velar "por los intereses de su hija". "Cada uno se destruye solo y eso está pasando... pero ante la ley", decía mientras respondía a la a actual pareja de Isaac. "Uno empieza a brotar cuando la ley te dice que tienes que cumplir con ciertas cosas obligatoriamente", añadía.