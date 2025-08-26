Dana García, novia de Isaac Torres, aclara sus declaraciones sobre los "problemas" de tener una hija

Ana Carrillo 26 AGO 2025 - 19:30h.

Dana García, novia del exparticipante de 'La isla de las tentaciones', ha frenado las críticas por sus declaraciones sobre los "problemas" de tener una hija

Marina García rompe su silencio tras la versión de Lucía Sánchez sobre lo que pasó con Isaac Torres

Compartir







Dana García e Isaac Torres, exparticipante de 'La isla de las tentaciones', presumen de su relación en las redes sociales, donde ella ha confesado en más de una ocasión que le gustaría tener hijos junto a su novio, que ya es padre de una niña de casi tres años, Mía, junto a su ex, Lucía Sánchez, que mantiene que actúa como "madre soltera" porque es la persona que se encarga del cuidado de la menor.

El catalán, que sigue afincado en Cádiz, no se ha pronunciado desde hace meses acerca de su rol como padre, pero sí que ha reaccionado con caritas de enamorado a la idea de ser padre junto a su pareja actual, que ha compartido unos stories en los que presenta a una "mini Dana" y un "mini Isaac" creados con Inteligencia Artificial.

Dana García ha jugado con la IA para crear estas imágenes de sus futuros hijos con 'Lobo' y para poder unirse a un trend muy popular en TikTok que consiste en utilizar la IA para crear a una niña parecida a ti con el fin de confesarle a tu pareja que sería difícil lidiar con dos mujeres iguales. Todo ello acompañado con un fragmento de la canción 'De las 2' de Trap Capos y Noriel que dice así: "Si una te da problemas, imagínate tú tener dos".

PUEDE INTERESARTE Isaac Torres reaparece tras conocerse que su hija está ingresada: su extraño comportamiento

Esas declaraciones, que forman parte de un trend, han sido malinterpretadas por algunos usuarios de Instagram, que han considerado que hablaba de los problemas de tener una hija en general y no de una hija suya, entiendo así que estaba asegurando que a Isaac Torres le da problemas ser padre de Mía. Al comprender la confusión, Dana García ha aclarado el motivo de sus palabras y ha dejado que no tiene nada que ver con lo que muchos piensan.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"¡Ojo! Para la gente a la que le sobra la maldad: creo que es algo obvio y se entiende. Contexto: si yo te doy 'problemas', imagínate otra mini Dana", ha escrito la catalana, dejando claro que solo se refería a una potencial hija suya y que le ha sentado mal que algunos no lo entendieran a la primera, acusándole de malas intenciones y de hacer comentarios hirientes.