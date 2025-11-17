Lorena Romera 17 NOV 2025 - 08:00h.

El tentador de 'La isla de las tentaciones' ha cumplido su sueño gracias a su novia y ha roto a llorar

Isaac Torres manda un inesperado mensaje a su hija en común con Lucía Sánchez

Compartir







Isaac Torres no ha podido evitar romper a llorar con el regalo que le ha hecho su novia por su 30º cumpleaños. Al que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones', expareja de Lucía Sánchez, con quien es padre de una hija, se le han saltado las lágrimas con la sorpresa que Dana García le tenía preparada para su día especial. Un momento único en el que Lobo "temblaba de ilusión".

Y no es para menos, porque el catalán ha hecho realidad el sueño de toda una vida. "Estoy muy emocionado", reconocía el tentador, recordado por el triángulo amoroso que protagonizó con Marina García y Lucía Sánchez en la tercera edición de 'LIDLT'. Y es que, por si su viaje a Budapest no estaba siendo lo suficientemente especial, Dana García ha comprado unas entradas que han conseguido dejar sin palabras al de Barcelona.

Por sus 30 primaveras, Isaac Torres ha visto en concierto a Hans Zimmer, uno de sus músicos favoritos. Tanto significan para él las bandas sonoras que ha compuesto el alemán, que al escuchar en directo los acordes de algunas de las canciones que más le han marcado, no ha podido evitar que se le salten las lágrimas.

PUEDE INTERESARTE Lucía Sánchez responde a la novia de Isaac Torres por la custodia de su hija

"Cuando conocí a Isaac, me sorprendió su sensibilidad con las bandas sonoras de Hans Zimmer. Cómo se le erizaba la piel, cómo se le llenaban los ojos de lágrimas… y, sin darme cuenta, esa manera de sentir se me fue contagiando", cuenta la joven. "Recuerdo que me dijo que uno de sus sueños era escucharlo en directo, en una capital del este de Europa. Así que cuando salieron las entradas, no lo dudé ni un segundo", señala.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Y así ha sido cómo Dana García ha hecho realidad el sueño de Isaac Torres. "Este fue su regalo por sus 30 años, pero el verdadero regalo fue para mí: verlo emocionarse, temblar de ilusión y vivir algo que llevaba tanto tiempo soñando...", relata la creadora de contenido, que ha compartido un post en el que podemos ver la emoción de Lobo, secándose las lágrimas mientras suena de fondo la banda sonora de Gladiator.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Un momento único que el que fuera tentador de 'La isla de las tentaciones' recordará para el resto de sus días. "Muchas gracias por hacerme feliz de esta manera. Sin ti no hubiese sido lo mismo, contigo mi sueño ha tenido sentido", ha escrito Isaac Torres en esta publicación en la que Dana García muestra algunos de los momentos más emocionantes que han vivido durante el concierto de Hans Zimmer, el sueño de toda una vida para él.