Rocío Molina 17 ABR 2026 - 11:34h.

La expareja de Adrián Rodríguez, de 'Supervivientes', ha explicado su tajante decisión tras su detención: sus palabras e imagen

Detenido el actor Adrián Rodriguez tras protagonizar un altercado con la policía en la estación María Zambrano de Málaga

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Naiara, exnovia de Adrián Rodríguez, ha tomado una tajante decisión tras los acontecimientos que se han producido en las últimas horas. Después de haberse pronunciado al respecto y, dejando en el aire, que su desencuentro con el exconcursante de 'Supervivientes', su desaparición y posterior detención tras un altercado con la policía en Málaga, la joven ha anunciado el cambio que ve necesario hacer en este momento que ha sido tan complicado.

En las últimas 48 horas, Naiara ha pasado por todo tipo de estados. Tras desmentir al que fuera actor de 'Los Serrano' y del 'Chiringuito de Pepe' al alarmante mensaje que este compartía en sus redes y que dejaba claro que habían tenido un conflicto, la ex de Adrián Rodríguez daba su versión de los hechos e indicaba que era él el que se iba por su propio pie después de montar una escena en la que se tuvo que personar la policía "para calmar la situación".

Naiara tiene claro que el actor necesita ayuda, pero ella ha destacado que no va a estar ya junto a él y que tiene las puertas de su casa cerradas después de lo ocurrido. Tras permanecer en paradero desconocido y localizarle en la estación de tren María Zambrano de Málaga donde entraron en escena los cuerpos de seguridad al verle muy nervioso, la joven ya no quiere saber nada más acerca de este asunto.

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Prueba de ello es que ha seguido compartiendo en sus redes sociales, la rutina que le hace feliz y la tajante decisión que tomado y que es toda una declaración de intenciones para los que la siguen preguntando por Adrián Rodríguez.

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"Ya no me importa a quien pierdo, mientras no sea a mí misma otra vez", ha escrito mientras se la ve haciendo ejercicio en el gimnasio para después mostrar otra imagen en la que sonríe mirando unas flores. De esta forma deja clara su posición y pone fin a todo lo que ha pasado en las últimas horas. Con su determinación, Naiara ha enseñado a nivel público que está centrada en cuidarse a nivel mental y físico, alejándose de todo lo que le haga daño.