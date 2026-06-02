Lorena Romera 02 JUN 2026 - 16:51h.

La exconcursante de 'Supervivientes' disfruta de su primer día en Tokio junto a Jota Peleteiro Jr y Fran Rivera

Jessica Bueno hace realidad el mayor sueño de Jota Peleteiro Jr y comparte un vídeo junto a él

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Jessica Bueno ha hecho las maletas para poner rumbo a Japón y cumplir el sueño de Jota Peleteiro Jr. Junto a sus dos hijos mayores, Fran Rivera -fruto de su relación con Kiko Rivera - y Jota, su hijo mayor en común con Jota Peleteiro, la exconcursante de 'Supervivientes' está viviendo una aventura fascinante de la que ya hemos podido ver las primeras imágenes.

"Empieza nuestro día. Hoy amanecemos en Tokio. Estamos con un guía que nos va a enseñar una ruta de manga, anime... para que Joti lo disfrute al máximo", ha relatado muy ilusionada la modelo, haciendo partícipes a sus seguidores desde primera hora de la mañana.

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Una de las primeras paradas obligatorias del itinerario ha sido la icónica Akihabara Street, el epicentro mundial del manga, el anime y los videojuegos. Esta célebre avenida, conocida popularmente como la 'Ciudad de la Electrónica', es un lugar de culto para los amantes del género gracias a sus imponentes rascacielos repletos de tiendas especializadas, figuras de coleccionista, merchandising exclusivo, recreativas retro y los famosos 'Maid Cafés', donde también han hecho parada.

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Para los dos pequeños -y para la propia Jessica-, adentrarse en sus calles ha supuesto una inmersión total en su gran pasión. "Entrar aquí ha sido una locura", ha comentado Jessica Bueno con asombro, mostrando en sus stories el espectacular interior de una de las tiendas de la calle, abarrotada de estanterías infinitas y luces de colores.

Con el objetivo de inmortalizar los momentos tan especiales que están viviendo, la sevillana ha compartido una entrañable fotografía de sus dos hijos mayores en una de las avenidas más famosas de Tokio, protegiendo su privacidad (como siempre hace) al tapar sus rostros con un tierno corazón.

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Una jornada para la que la exconcursante de 'Supervivientes' ha escogido un look con guiños a las tendencias locales: un top ajustado de cuello redondo en tono crema que combina con unos shorts de estampado floral. Como complementos, la influencer lleva una cazadora vaquera anudada a la cintura, una mochila gris claro a la espalda y un favorecedor sombrero estilo bucket.

Un día redondo en el que Jessica Bueno ha terminado rindiéndose por completo a la cultura kawaii (término que se utiliza para definir todo lo bonito y estético del país asiático). "Viendo actuar a las chicas kawaii. Mi amiga no me acompaña, ella se parte con el baile", ha escrito en un vídeo en el que la vemos imitando los pasos de esta danza típica de Japón. Para integrarse por completo, la modelo se ha colocado en la cabeza unas simpáticas orejitas.