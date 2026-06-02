Natalia Sette 02 JUN 2026 - 12:15h.

La exconcursante de 'Supervivientes' lanza una profunda reflexión sobre el postureo en las redes sociales y confiesa de qué vive actualmente

Lola Mencía, de ‘Supervivientes’, responde a las críticas por sus operaciones y muestra su verdadero cambio físico

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Lola Mencía, más conocida como Marta de Lola, ha sorprendido a su comunidad con una honesta y profunda confesión en la que analiza el uso que se hace de las redes sociales y se desmarca por completo del postureo que inunda internet. Tras sufrir una dura pérdida , la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se sincera sobre su vida actual y desvela su verdadera fuente de ingresos.

Desde su participación en ‘Supervivientes All Stars’ en 2024, Lola se ha mantenido alejada de la televisión y del foco mediático. No solo eso, su perfil en redes sociales ha sido bajo desde entonces. De pasar de vivir de ello haciendo publicidades y creando contenido diarios, a compartir su día a día mucho más ligado con la naturaleza. Ahora, ha querido explicar el por qué de este drástico cambio.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha comenzado exponiendo lo alejada que se encuentra de los planes habituales de los creadores de contenido actuales. “No me siento identificada con las redes de ahora. No voy a Coachella, no he estado en la Feria de Abril, tampoco en la casita de Bad Bunny”, ha explicado sin tapujos.

Con una sinceridad aplastante, Lola ha enumerado todas aquellas facetas que sus seguidoras no van a encontrar en su perfil: “No sé maquillarme y no gasto dinero en ropa. Tampoco sé peinarme y mis piernas tienen celulitis. No sé bailar, por lo que no me atrevo a hacer trends, y no creo contenido con otros creadores”.

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Lejos de tomárselo como un defecto, la de León presume de su naturalidad y autenticidad con orgullo. “No pido perdón por ello, me encanta no ser, ni hacer, ni saber sobre todo eso. Tampoco pretendo hacerme la interesante diciendo que soy diferente a todo aquello. Simplemente, me gusta ser lo que soy”, ha reivindicado de forma tajante. Además, ha aprovechado aclarar que ya no vive de las redes sociales.

La joven ha confesado que actualmente son “una fuente de ingresos extra” y que actualmente tiene “una nomina como todo el mundo” y que le “gusta trabajar”. Aunque está agradecida porque un día pudo vivir de crear contenido, ahora prefiere tener un trabajo con un horario normativo.

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Sabiendo de que esta falta de filtros puede repercutir en su popularidad, Lola ha asumido con total tranquilidad la realidad de sus estadísticas en la plataforma. “Y sí, mi vida se basa en mis perritos, mis viajes y la naturaleza (y nuestra autocaravana jeje) y eso, amigos, es lo que soy. Puedes quedarte, puedes irte como muchísimos otros, porque mis números han bajado desde hace tiempo. No me importa”, ha reflexionado.

Marta de Lola termina diciendo que seguirá haciendo partícipes a sus seguidores de su vida pero que su comunidad debe de ser consciente de lo que publica, pues no va a ser nunca una influencer que haga tutoriales de maquillaje o muestre sus modelitos. “Si buscáis eso, aquí no es”, ha concluido aliviada de poder compartir cómo se siente.