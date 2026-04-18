La concursante de 'Supervivientes' compartía a finales de año algunos detalles sobre su vida desconocidos

La influencer además invita a la reflexión personal de cada uno

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Más allá de la imagen pública, de las fotografías cuidadas y de los vídeos dinámicos, Ingrid Betancor, concursante de 'Supervivientes', es una mujer con hábitos, manías, pasiones y contradicciones con las que es fácil identificarse. En la era de las redes sociales, creemos conocer a fondo a quienes seguimos, pero aquí desgranamos 12 curiosidades que dibujan su retrato más humano y cercano.

1. Amor incondicional por los animales

"No concibo la vida sin gatos". Si hay algo que define el lado más tierno de Ingrid Betancor es su amor por los animales. En su perfil se describe sin tapujos como "animal lover", y no es una etiqueta vacía. Forma parte de su identidad. Convive con varias mascotas, entre ellas al menos un gato que aparece con frecuencia en sus redes sociales. No es simplemente un animal de compañía, sino un compañero de vida.

2. Una mente que no se apaga

"Le doy vueltas a las cosas en mi cabeza, aunque haga meses que han pasado". Ella misma reconoce que tiende a darle vueltas a situaciones incluso meses después de haber ocurrido. Este rasgo habla de una personalidad reflexiva, analítica y emocionalmente implicada. No deja las cosas pasar sin más: las procesa, las revisa y, en ocasiones, las revive.

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3. Pasión por las frutas rojas

"La fruta de color rojo es de mis favoritas". Puede parecer un detalle sin importancia, pero las preferencias alimentarias también hablan de nosotros. En el caso de la concursante de 'Supervivientes', su debilidad por las frutas rojas añade un toque fresco y natural a su estilo de vida. Fresas, frambuesas, cerezas, arándanos o granadas forman parte de este grupo de frutas que no solo destacan por su color vibrante, sino también por su alto contenido en antioxidantes.

4. Intensidad emocional en estado puro

"Soy de mecha corta y paso de 0 a 100 en un segundo". La concursante de 'Supervivientes' no esconde su carácter. Este tipo de personalidad tiene luces y sombras. Por un lado, refleja autenticidad, espontaneidad y una gran capacidad de reacción. Pero también implica ciertos retos como gestionar la impulsividad, evitar conflictos innecesarios o aprender a canalizar la frustración.

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5. El refugio dulce de la repostería

Para la influencer, la cocina no es solo una obligación, sino una vía de escape. Un espacio donde desconectar del ruido exterior y reconectar consigo misma. "Cocinar es terapia para mí, pero se me da mucho mejor la repostería que la comida en sí". La repostería requiere precisión, paciencia y creatividad, tres cualidades que encajan con su perfil.

6. La búsqueda constante de nuevas experiencias

Si hay algo que define su estilo de vida es el movimiento. "Viajar me hace sentir viva, antes de volver de un destino ya he pensado en el siguiente". Viajar no es solo ocio para ella; es una necesidad emocional. Le permite descubrir, desconectar, reinventarse y ampliar su perspectiva.

7. El rechazo al domingo eterno

Hay personas que adoran los domingos. Ingrid no es una de ellas. "No sé estar quieta ni pasarme el día en el sofá por lo que, generalmente, odio los domingos".

8. La dualidad entre apariencia y realidad

"Puede parecer que pienso las cosas con calma, pero en realidad soy muy impulsiva". A simple vista, la influencer puede parecer una persona que medita sus decisiones. Pero ella misma rompe esa percepción al confesar que, en realidad, es muy impulsiva.

9. Un ritual diario casi sagrado

"Amo la ducha. Podría ducharme 4 veces diarias y nunca menos de 2". Puede parecer un hábito cotidiano, pero en Ingrid Betancor adquiere una dimensión especial. Más allá de la higiene, este gesto se convierte en un ritual de bienestar. Un momento de pausa, de reconexión, de reset emocional.

10. El cambio constante como necesidad emocional

"Necesito sentirme a gusto en el lugar en el que estoy así que cuando no estoy al 100% me da por cambiar la casa una y otra vez". El hogar es un reflejo de nuestro estado interior. Mover muebles, redecorar, reorganizar… Todo forma parte de un proceso de búsqueda de equilibrio.

11. Vocación y equilibrio emocional

En un momento en el que muchas personas buscan desconectar del trabajo, la concursante de 'Supervivientes' encuentra en su trabajo una fuente de estabilidad emocional. "Trabajar me da estabilidad emocional. Y amo mi trabajo". Ama lo que hace, y eso se nota. El trabajo no es solo una obligación, sino una estructura que le aporta sentido, rutina y equilibrio.

12. El año en el que se encontró a sí misma

Hay años que marcan un antes y un después. Para Ingrid, 2025 fue uno de ellos. "2025 me está sirviendo para conocerme a mí misma". El año pasado fue un periodo de introspección, aprendizaje y crecimiento personal. Un tiempo en el que, según ha compartido, logró conocerse mejor.