Lara Guerra 19 MAR 2026 - 23:55h.

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'Supervivientes' llega con una nueva gala en la que una vez más, los dos equipos se enfrentan a un desafiante juego de localización. Sin embargo, el resultado ha dejado entre lágrimas a todos los concursantes de Playa Derrota; quienes esperaban salir por fin de aquel lugar. Ahora, con el frio y las tormentas están pasando el peor momento desde que comenzaron su experiencia.

María Lamela presentaba el nuevo juego de localización ante ambas playas y tras explicar la mecánica, Alejandra de la Croix anunciaba que no iba a participar en ella por un gran motivo que más tarde ha desvelado en la palapa: "Jorge, quiero abandonar", comentaba. Tras esta noticia, la presentadora daba paso a la dificultosa prueba en la que ambos equipos han dado todo de sí para poder completarla en el menor tiempo posible; sin embargo, el que lo hiciese mejor sería el primero en elegir la playa en la que estarían la siguiente semana.

Instantes previos a conocer la decisión final, las caras de Playa Derrota aludían a la terrible situación en la que viven en su playa y las ganas que tienen de cambiar a la contraria. Además, hay que sumar que el terrible temporal está empeorando la situación ya que su ropa está completamente empapada y dormir es una misión imposible. Maica se llenaba de lágrimas: "Necesitamos salir de ahí María. No hemos dormido nada"; a lo que Lamela asegura que "hasta que no lo vives, no lo sabes. Lleváis dos noches sufriendo el temporal y Maica es el reflejo de la durísima experiencia que están viviendo aquí. Dos semanas en Playa Derrota y encima estas últimas horas han sido extremas".

Alba Paul, destrozada momentos antes de conocer el resultado: "No sé si aguanto una semana más en esa isla"

Tras estas palabras, Jorge Javier menciona la expresión de Alba Paul y ella le cuenta también cómo es la complicación de Playa Derrota: "No sé si aguanto una semana más en esa isla con estas condiciones, es terrorífico. No podemos más, estamos sin fuerzas". Después de ver al equipo completamente desolado, Lamela anunciaba el resultado de su playa; un 11:17 minutos, que pese a ser un resultado increíble...no ha superado a Playa Victoria y por lo tanto, se quedan de nuevo en su dura estancia.

Este resultado ha dejado aún más devastado al grupo, Claudia no era capaz de contener las lágrimas, al igual que Ingrid mientras mostraba las manos completamente destrozadas. Por último, Jorge ha querido conocer cómo ha afrontado este resultado Paul, quién había advertido que no podría aguantar una semana más en la playa; sin embargo, se ha mostrado muy positiva y con ganas de seguir adelante: "Espero que sigan rezando a los dioses y a ver si mis compañeras se animan porque sino entre todos acabamos retroalimentándonos".

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El primer equipo en enfrentarse al ‘Cerbero’ bajo durísimas condiciones

El equipo de Playa Victoria era el primero en enfrentarse al ‘Cerbero’, el juego de localización en la que esta noche los concursantes luchaban por quedarse con la mejor de las playas, la que cuenta con una mayor dote y condiciones. Este primer equipo mostraba gran destreza y velocidad durante el juego.

Las extremas condiciones pasan factura al segundo grupo en el juego de localización

Los habitantes de Playa Derrota eran el segundo equipo en enfrentarse al juego de localización de esta semana, ‘Cerbero’. Una prueba muy dura, que se encrudecía debido las extremas condiciones en Honduras, ya que desde hace más de 48 horas que no cesa de llover en las playas. ¡No te lo pierdas!