Lara Guerra 25 MAR 2026 - 01:17h.

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La tensión en Playa Derrota crece por días, especialmente cuando llega el momento de repartir la comida, y es que los supervivientes de esta playa son los menos agraciados, ya que sus condiciones son encarecidamente peores que las de Playa Victoria. La poca comida que consiguen tener hay que dividirla entre cada uno de ellos y las peleas surgen cuando algunos creen que no está repartido correctamente. Así ha surgido una nueva discusión entre Claudia con el resto de compañeros, cuando la superviviente además ha aprovechado para destacar la división que hay entre todos ellos frente a ella y Maica.

'Supervivientes. Tierra de Nadie' ha mostrado en su nueva entrega la gran discusión que ha surgido a raíz de repartir un día más la comida entre todos ellos. Esto se sumaba a la vez a la máxima tensión entre Alba y Claudia, por lo que esto ha sido la gota que colma el vaso para que la de 'La isla de las tentaciones' estalle.

En el momento de comer las caracolas, Chacón se negaba a comer y Aratz se metía en la conversación, sin embargo, la concursante no le dejaba hablar: "Aratz no digas nada porque vas todo el rato de bueno y la sueltas que flipas, así que, déjame en paz. Como la coja contigo te vas a enterar así que déjame en paz y no me dirijas la palabra. No te comuniques conmigo. No cojo, comete tú las mías".

Claudia Chacón estalla contra sus compañeros al escuchar cómo hablan de ella

Por otro lado, Alba, Ingrid y Aratz se acercaban a hablar con los concursantes de Playa Victoria para comentar cómo repartían las comidas. La mujer de Dulceida les cuenta que en su playa se dice que se reparte más comida para unos que para otros, a lo que Ingrid añade que "los peces más grandes son para los que pescan".

Esta última "norma" de Playa Derrota no es similar a la de los compañeros de Victoria y confiesa que eso les parece mal. Alba e Ingrid no comprenden esto y aseguran que ellas gastan más calorías que uno que está sentado en la playa. Asimismo, la influencer aprovecha para mencionar que le gustaría mandar a Claudia a su playa: "Yo votaré para que se vaya ahí".

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Tras escuchar esto, Chacón, que estaba escuchando a lo lejos estallaba por completo: "Alba, si hablas de mí, me hablas a mí. Que te estoy escuchando", a lo que ella responde: "No, escúchame, no me importa que me escuches". De nuevo, Claudia le dejaba claro que si hablaba de ella, que se lo dijera directamente; además, le confiesa que pese a no estar cómoda con ellos, ella sólo se lo dice a Gerard o Almudena y no se lo comenta a todos sus compañeros como han hecho Alba e Ingrid.