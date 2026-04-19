Gilbert, expareja de Claudia Chacón, ha recompuesto su vida tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

El influencer ha estado recientemente de viaje con algunos amigos del universo Telecinco

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La nueva vida de Gilbert, expareja de Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes', es el reflejo de una transformación profunda que va mucho más allá de una ruptura sentimental. Tras su mediática historia vinculada al universo de 'La Isla de las Tentaciones' el joven mallorquín ha decidido reescribir su historia desde un lugar más íntimo, auténtico y consciente.

Separado definitivamente de Claudia Chacón, Gilbert ha encontrado en este punto de inflexión una oportunidad para reconstruirse, sanar heridas del pasado y rodearse de un nuevo círculo de amistades que también comparten protagonismo en redes sociales.

El presente de la vida del exconcursante de 'LIDLT' se dibuja entre la estabilidad emocional recuperada, especialmente gracias a su reconciliación con su madre, su crecimiento personal y una vida social activa que le conecta con otros rostros conocidos del panorama influencer. A través de sus redes, donde se muestra cercano, transparente y constante, el joven deja ver a un hombre que ha aprendido a sostenerse en medio del cambio, apoyándose en sus amigos tras la reciente ruptura con Helena Arauz y encontrando en cada experiencia una nueva forma de avanzar.

Actualmente, el mallorquín compagina su trabajo como militar con sus estudios de magisterio, y su faceta como influencer, una combinación que habla de disciplina, vocación y deseo de construir un futuro sólido. Este equilibrio entre lo personal, lo profesional y lo emocional define la esencia de su nueva vida.

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De la ruptura con Claudia a su nueva etapa: exposición, aprendizaje y evolución

La historia de amor entre Gilbert y Claudia Chacón comenzó bajo el foco mediático, especialmente tras su paso por 'La Isla de las Tentaciones'. Allí, como tantas otras parejas, vivieron momentos de tensión, dudas y decisiones que marcaron un antes y un después en su relación. Su ruptura, supuso un golpe emocional importante. Sin embargo, lejos de quedarse anclado en el pasado, Gilbert ha sabido canalizar esa experiencia hacia una evolución personal visible.

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Poner punto final a su relación con Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes' ha reforzado su presencia en redes sociales, donde se muestra activo, cercano y auténtico. Uno de los aspectos más destacados de esta etapa es su reconciliación con su madre.

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Después de un periodo de distanciamiento, ambos han reconstruido su vínculo, convirtiéndose ella en uno de sus pilares fundamentales. Este reencuentro no solo ha sido emocionalmente sanador, sino que también ha influido directamente en su estabilidad actual.

Helena Arauz: una relación marcada por la confusión y la sinceridad tardía

Tras su ruptura con Claudia Chacón, concursante de 'Supervivientes', el nombre de Helena Arauz comenzó a resonar con fuerza en torno a Gilbert. Durante meses, ambos negaron cualquier tipo de relación más allá de la amistad, pero finalmente la verdad salió a la luz.

Fue Helena quien decidió dar un paso al frente en el programa 'Tentaciones Privé' donde habló abiertamente sobre lo ocurrido entre ellos y el motivo por el que había optado por el silencio hasta entonces. “Sé que muchos no me vais a entender, tengo que decir que el resumen es que Gilbert me apoyó un montón, fue el único que me contó los cuernos que tenía”.

Con estas palabras, Helena comenzaba un relato cargado de emoción y sinceridad. Según explicó, el vínculo entre ambos nació desde el apoyo emocional en un momento complicado, pero terminó evolucionando hacia algo más. “Pudimos equivocarnos y confundir la amistad en otra cosa. Yo no me sentía preparada para contarlo y por eso he mentido, no me siento nada orgullosa, pero se han encargado otras personas de contarlo antes y me siento traicionada”.

Estas declaraciones no solo confirmaban la relación, sino que también dejaban entrever la complejidad emocional que la rodeaba. Actualmente, ambos han tomado caminos separados y ya no se siguen en redes sociales, un gesto que en el universo digital equivale a una ruptura definitiva.

Amistad y desconexión

Uno de los capítulos más recientes en la nueva vida de Gilbert ha sido su escapada a Cambrils, un destino costero que se ha convertido en el escenario perfecto para desconectar y reforzar lazos de amistad. En este viaje no estuvo solo. Le acompañaron rostros conocidos del mundo reality y redes sociales como Christofer Guzmán exconcursante de ‘LIDLT’ Adrián Creus, Sofía Expósito y José Guzmán.

Juntos han compartido días de playa, gastronomía local, ocio nocturno y momentos de complicidad que Gilbert no ha dudado en compartir con sus seguidores. Este viaje no solo ha sido una escapada vacacional, sino también una declaración de intenciones, rodearse de personas que suman, que entienden su momento vital y que le acompañan en esta nueva etapa.