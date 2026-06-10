Patricia Fernández 10 JUN 2026 - 00:14h.

Claudia se sincera leyendo la carta a su yo del futuro: "Llegué aquí insegura porque había cogido peso"

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Claudia Chacón, después de llevar unos días en España tras su vuelta de Honduras, ha estado presente en el plató de 'Supervivientes 2026' durante la semifinal, donde ha mostrado su espectacular cambio de look que no tiene nada que ver a cómo volvió de los 'Cayos Cochinos', donde decidió cortarse el pelo al máximo en 'la mesa de las tentaciones'.

Ion Aramendi volvía al plató después de conectar con los finalistas en directo y apuntaba algo, con tono de humor: "Veo a gente, a mi querida Nagore, a Terelu pero, ¿usted quién es?" Y cuando se acercaba al lado del sofá en el que se sentaba la persona a la que se refería, hacía que se sorprendía al ver a Claudia: "Pero por favor, bienvenida".

Claudia se levantaba para saludar al presentador y mostrar su nuevo look: "Ha sido Miguel, mi peluquero que lo hace todo bien". Y el presentador bromeaba al ver lo largo que estaba su pelo: "Si que te crece rápido". ¡Si quieres descubrir cómo ha sido este brutal cambio solo tienes que darle al 'play' al vídeo!

Claudia se sincera leyendo la carta a su yo del futuro: "Llegué aquí insegura porque había cogido peso"