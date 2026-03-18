Lara Guerra 18 MAR 2026 - 21:25h.

Gilbert se convierte en el nuevo fenómeno tras viralizarse su secuencia en la primera hoguera

La prueba de amor más exigente de la televisión: 'La isla de las tentaciones 10', muy pronto, en Telecinco

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'La isla de las tentaciones 10' está cada vez más cerca y como no, muchas personas en redes sociales recuerdan los momentos más icónicos de 'La isla de las tentaciones 9'. Si hay uno inolvidable es el de Gilbert descubriendo en su primera hoguera la infidelidad de Claudia. Tal fue el momento que esta escena está recorriendo el mundo entero, convirtiéndose así en un nuevo fenómeno viral.

Si echamos la vista atrás, todo ocurrió en la primera hoguera de la edición, cuando llegado el turno de Gilbert en la que ya recién llegado sobresalían sus dudas; las imágenes le daban la razón. Primero pudo ver los primeros acercamientos entre Gerard y su pareja. Sin embargo, esto no había hecho más que empezar. Sandra Barneda le comunicaba que había más imágenes. Gilbert veía a Claudia cayendo en la tentación...besos, lametones y mucha tensión sexual en el jacuzzi dejaban boquiabierto al participante. Sin pensarlo dos veces y antes de que acabaran las imágenes, Gilbert cogía la tablet y lanzaba por los aires en medio de su fuga a la villa de las chicas preguntando a voces: "¿Dónde está Villa Playa?".

Esta secuencia está ahora recurriendo todo el panorama internacional, al igual que ocurrió con Montoya, participante de 'La isla de las tentaciones 9', dónde todas las redes sociales dieron voz a su momento corriendo por la playa tras ver a Anita Williams acabar en la cama con Manuel. La carrera que se hizo hacia la casa de ella traspasó fronteras, los italianos reaccionaban con un "esto es cine. Montoya, la tensión, no necesitas hablar español para entender”. Y las imágenes de Gilbert no se han quedado atrás, multitud de personas de todo el mundo han señalado en redes sociales, como Twitter, que el concursante es "el nuevo Montoya" y han viralizado de nuevo el icónico momento:

"Se ha descubierto un nuevo Montoya en “La isla de las tentaciones España” que se derrumbó tras ver a su novia besar a otro concursante"

"Estoy muerta, acabo de ver que en 'La isla de las tentaciones España' han encontrado a un nuevo Montoya"

"Imagina que tu pareja te engaña y tú lo ves en directo"

"Montoya por fin puede descansar. Gilbert ahora tiene el mando"