Lidia González 02 MAR 2026 - 09:00h.

La concursante de ‘Supervivientes’ desvela que ha estado preparándose en el gimnasio de su casa para su participación en Honduras

Claudia Chacón se quita las extensiones: "Se ha hecho todo lo que se podía con estos cuatro pelos"

Compartir







Claudia Chacón está a punto de embarcarse en su nueva aventura profesional y no ha querido hacerlo sin mostrar una parte de su vida muy pedida por sus seguidores. Después de presentar a su novio Sergio, la concursante de ‘Supervivientes’ abre las puertas de su casa y se sincera sobre su viaje a Honduras. La creadora de contenido no puede estar más feliz por el momento que está viviendo y ha querido que sus seguidores conozcan todos los rincones de su piso, algo que ha sido muy demandado por ellos. Además, muestra la increíble urbanización con gimnasio y una espectacular terraza. ¡Dale al play y no te lo pierdas el capítulo completo en Mediaset Infinty!

La influencer no ha perdido la oportunidad de enseñar cada estancia de su casa y explica lo mucho que significa para ella. Aunque la creadora de contenido ha confesado que ha vaciado gran parte de ella para preparar las maletas para ‘Supervivientes’, no puede estar más feliz por su pequeño piso y admite cuál es su zona favorita: “Lo adoro”.

PUEDE INTERESARTE Gilbert desenmascara al nuevo novio de Claudia Chacón,

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ no solo ha mostrado todos los detalles de su casa, sino que también ha hecho un tour completo por su increíble urbanización. Claudia, que ha cargado contra Gilbert junto a su novio, muestra todas las instalaciones con las que cuenta: desde un gimnasio hasta una increíble terraza. La influencer ha confesado que una de estas estancias ha sido clave para preparar su paso por ‘Supervivientes’.

Programa completo: Claudia Chacón se despide por ‘SV’ y enfrenta sus polémicas

Claudia Chacón no solo ha mostrado su casa, donde ha vivido algunos de los momentos más complicados de los últimos meses, sino que también ha querido despedirse antes de ir a ‘Supervivientes’. La creadora de contenido no se corta nada a la hora de enfrentarse a todas sus polémicas. Sin pelos en la lengua, la influencer habla claro de Helena Arauz y Gilbert y contesta a sus últimas declaraciones.

PUEDE INTERESARTE Gilbert opina sobre la participación de Claudia Chacón en ‘Supervivientes’

Claudia Chacón se despide por todo lo alto hasta su regreso de ‘Supervivientes’ y se sincera sobre las expectativas que tiene de su concurso. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’, también, hace un tour completo por su casa y confiesa todo lo que ha vivido. Además, reflexiona sobre su futuro y aclara si va a comprarse una casa. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva para Mediaset Infinity!