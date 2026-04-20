Lorenzo Romero se pronuncia tras las acusaciones de Laura Ulldemolins: "Lo está utilizando para victimizarse"
El protagonista de 'Casados a primera vista' rompe su silencio tras el testimonio de su pareja
Tras el desgarrador testimonio de Laura Ulldemolins, que ha contado entre lágrimas en su canal de mtmad haber sido echada de casa, Lorenzo ha dado un paso al frente. El sevillano ha utilizado su perfil de Instagram para desmentir a su todavía mujer y explicar su versión de los hechos. El que fuera protagonista de 'Casados a primera vista' alega que la joven estaría intentando monetizar su ruptura.
El joven ha querido dejar claro que en ningún momento hubo una "falta de humanidad" por su parte, señalando que el verdadero problema fue la falta de comunicación entre ambos. A través de sus stories, el andaluz se ha mostrado tajante, calificando de "contradictoria" la actitud de Laura. "Cuando una persona te echa de su casa no tiene tiempo para grabar un vídeo, utilizando su intimidad, para victimizarse y monetizarlo", expresa el que se diera a conocer en 'Casados a primera vista'.
Lo que él defiende es que "no fue una expulsión", sino "una consecuencia de una ruptura". El sevillano asegura que ella "prefirió callar" y esperar al momento de grabar para mtmad. "Utilizando el cabecero de mi cama", se sorprende el creador de contenido.
En esta etapa de auténtico revuelo para él tras su ruptura con Laura Ulldemolins, Lorenzo ha querido dedicar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores, que están siendo un apoyo incondicional. "Muchas gracias a todas las personas que me han dado apoyo, que me han escrito mensajes... Lo valoro un montón en estos momentos", reconoce.