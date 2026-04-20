Lidia González 20 ABR 2026 - 09:00h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ cuenta cómo ha cambiado Lorenzo desde que comenzaron su convivencia

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

Compartir







Laura Ulldemolins regresa dispuesta a contar todo lo que ha sucedido con su marido y explicar todos los detalles sobre este final tan inesperado para ellos. Después de desvelar que la ha echado de su casa en Sevilla, la que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ anuncia su ruptura con Lorenzo. Muy dolida con todo lo que ha sucedido, la influencer ha contado, paso por paso, cómo ha ido cambiando su relación estos días con el sevillano y destapa los motivos. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que, hasta hace unos días, su matrimonio estaba en su mejor momento e incluso habían hablado de planes de futuro, lo cierto es que todo ha dado un giro radical completamente inesperado. Aunque nada hacía presagiar lo que iba a pasar, Laura asegura que comenzó a notar ciertos cambios en su pareja tras los primeros días de convivencia: “Ahí me saltaron las alarmas”. La que fuera protagonista de ‘Casados a primera vista’ desvela el momento en el que comenzaron todos sus problemas, hasta el punto de echarla de su casa sin previo aviso: “Está haciendo cosas que no tienen sentido”.

La creadora de contenido, sin poder evitar derrumbarse, ha contado algunas de las grandes discusiones que ha tenido con el sevillano y las cosas que le ha llegado a decir: “Te tengo que atar en corto porque no me puedes colgar el teléfono”. La influencer explica cómo “se han cambiado las tornas” en su relación y cómo se ha deteriorado desde que empezara su convivencia: “Se ha vuelto muy controlador, me llamaba con exigencias”.

Laura Ulldemolins cuenta los detalles sobre cómo Lorenzo la ha echado de casa

Laura Ulldemolins no solo ha explicado cómo llegó hasta el punto de romper con Lorenzo, sino que también ha querido contar los detalles del episodio completo sobre cómo su marido la ha echado de casa. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ revela cuál fue el detonante para que el sevillano tomase esta decisión y cómo fue esta tensa conversación que mantuvieron: “¿Por qué me estás echando de tu vida?”. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!