Lorena Romera 21 ABR 2026 - 16:48h.

La exconcursante de 'Supervivientes' tiene el Síndrome de Brugada y sufre insuficiencia valvular

Carla Barber habla de la posibilidad de transmitir a sus hijos su enfermedad cardíaca

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Carla Barber se ha sometido a nuevas pruebas médicas relacionadas con su enfermedad de corazón. La experta en medicina estética ha compartido los detalles de las afecciones cardíacas con las que convive desde hace años. La que fuera concursante de 'Supervivientes' tiene síndrome de Brugada, que produce "muerte súbita", y, además, padece "insuficiencia de válvulas".

Con total naturalidad, la dueña de Clínicas Barber ha hablado de su estado de salud tras acudir a una de sus revisiones cardiológicas periódicas. La de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, convive con el Síndrome de Brugada y con una insuficiencia valvular desde hace años. La primera patología, tal y como apuntan desde la Revista Española de Cardiología, se caracteriza una predisposición a sufrir arritmias ventriculares y muerte súbita.

El Sindrome de Brugada es una enfermedad hereditaria de carácter genético que afecta al sistema eléctrico del corazón. "Aunque el corazón sea físicamente normal (es decir, que no tiene defectos en su forma o músculos), los 'canales' que transportan la electricidad a través de las células cardíacas funcionan mal", señalan desde la Clínica Universidad de Navarra.

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En lo que a la insuficiencia valvular se refiere, la influencer lo ha explicado hablando de "puertas". Habría que imaginar que el corazón es como una bomba con cuatro puertas principales, que son las válvulas. Su función es abrirse para dejar pasar la sangre y cerrarse herméticamente para evitar que esta retroceda.

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La insuficiencia valvular ocurre cuando una de estas "puertas" no cierra bien. Al quedar una pequeña abertura, parte de la sangre que debería salir hacia el cuerpo se filtra y regresa hacia atrás. Esto obliga al corazón a realizar un esfuerzo extra, trabajando con más intensidad para compensar ese volumen de sangre que se pierde en cada latido.

El susto de Carla Barber en su última revisión médica

Y en relación a esto es sobre lo que la modelo ha tenido "un susto" en su última revisión médica. "Hoy me han hecho una ecografía y menos mal que soy médico y bastante poco alarmista, pero mi madre no. Ella sí se asusta. La doctora me ha dicho que la válvula aórtica tiene tres valvas y solo veía dos. Un susto...", ha explicado. Pero finalmente no era así. Comprobando en una resonancia magnética de hace unos años, Carla Barber ha confirmado que su válvula aórtica "es tricúspide, normal".

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Dejando a un lado esta alarma, la que fuera Miss ha actualizado a sus seguidores sobre su estado de salud tras esta revisión. "La insuficiencia no me altera la vida, tampoco el Síndrome de Brugada", ha explicado la canaria, aclarando que, más allá de "sufrir taquicardias de forma ocasional", se encuentra físicamente muy bien y mantiene un ritmo de vida totalmente normal.