28 ENE 2026

La médico especializada en medicina estética se sincera sobre el cambio de sus hijos, de tres y dos años

Carla Barber hace realidad uno de sus grandes sueños: "Que alguien me pellizque"

Carla Barber ha hablado del importante cambio que han experimentado Bastian y Bosco, sus hijos en común con Joseph Rodríguez. La médico, especializada en medicina estética, ha explicado a través de su perfil de Instagram el momento en el que se encuentra con sus pequeños, de tres y dos años, respectivamente.

La que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2016 rompió con el padre de sus hijos cuando todavía estaba embarazada de su segundo hijo. Fueron momentos muy difíciles para ella, pero que le sirvieron para convertirse en la mujer fuerte y empoderada que es hoy en día.

Son muchas madres las que la escriben a través de las redes para preguntarle cómo lo hace para ser madre soltera y sacar tantísimo tiempo para trabajar, entrenar, viajar y organizarse con las cientos de actividades que tiene a lo largo del día. La creadora de contenido hace malabares para pasar tiempo de calidad con sus hijos, que es la principal de sus prioridades, pero sin descuidar su trabajo y otros quehaceres.

Es a través de su perfil de Instagram donde charla sobre su modo de vida y la educación que le da a sus niños. En este sentido, la dueña de Clínicas Barber le ha contado a sus followers el cambio que han experimentado Bastian y Bosco, que llevan 18 días sin tomar biberón. Algo que para la natural de Las Palmas de Gran Canaria, de 35 años, era impensable hace apenas unas semanas.

"Están menos irascibles y más obedientes"

"Llevan 18 días sin bibi y duermen del tirón, sin necesitar que nadie se acueste con ellos en la habitación. No solo ha habido un cambio en ellos de noche, sino también de día", explica la especializada en medicina estética, que nota que sus hijos "se gestionan mejor, están menos irascibles, más cariñosos y más obedientes".

Aunque todavía quedan tres días para superar la barrera de los 21 días -que, según la teoría del Dr. Maxwell Maltz, es el tiempo que se calcula que tarda el cerebro en adaptarse a nuevos hábitos-, Carla Barber ya está celebrando este importante cambio en sus hijos. "Ya no me hace falta más para saber que ha sido un éxito", señala la que fuera también modelo. "Duermen entre 11 y 12 horas del tirón, sin despertar. Tampoco usan pañal, ni de día ni de noche", cuenta orgullosa.