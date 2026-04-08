Natalia Sette 08 ABR 2026 - 13:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' desvela en qué punto de su vida estaba cuando se convirtió en mamá por segunda vez

Carla Barber habla de un importante cambio en Bastian y Bosco, sus hijos en común con Joseph Rodríguez

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Hace 3 años que Carla Barber se convirtió en mamá por segunda vez . La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ está de celebración, pues su pequeño Bosco se hace mayor. La influencer le ha dedicado unas bonitas palabras por su cumpleaños y deja ver el punto de su vida en el que estaba en el momento de su nacimiento.

La médica especializada en medicina estética se ha sincerado con todos sus seguidores a través de la felicitación pública que le ha hecho a su hijo. “Gracias por hacerme mejor mujer, mejor persona, mejor madre y mejor ser humano”, ha comenzado diciendo junto a un precioso carrusel de fotos de Bosco desde que nació hasta ahora.

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La influencer continúa el bonito mensaje y desvela entonces cómo se encontraba en el momento en el que se convirtió en su madre. “Llegaste en el peor momento de mi vida para llenarla de luz y aprendizaje”, ha confesado con total honestidad. La canaria estaba pasando entonces por la ruptura del padre de sus dos hijos .

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Tras dos años de intenso amor, Carla ponía fin a su relación con Joseph Rodríguez, cirujano y padre de Bastián y Bosco. Ella misma aseguró entonces que el motivo de la separación no era que hubieran terceras personas, sino otros motivos de gran importancia que la habían llevado a cortar de raíz. La influencer llegó a la conclusión de que "no era quien ella creía” y que le había “vendido una persona que no era”.

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Todo esto se produjo a pocas semanas de dar a luz, por tanto, cuando nació Bosco, ella ya era mamá soltera. La ruptura, sumado a la doble maternidad le pasaron factura a Carla, que pasó unos meses muy complicados. Aún así, siguió adelante y nunca dejó de luchar por sus hijos.

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Es por ello que ahora celebra los 3 años de su pequeño echando la vista atrás y viendo todo lo que ha conseguido desde entonces y todo lo que han crecido los dos infantes. “Llegaste para cambiarme a mí y a la vida que conocía por completo”, ha continuado escribiendo. Para terminar, la médico le hace una preciosa declaración de amor: “Felices 3 años de maravillosa vida y preciosa sonrisa amor mío. Eres mi debilidad y mi vida entera. Te quiero”.

Sus seguidores no han dudado en reaccionar con mensajes de felicitación para su pequeño y de halagos para ella. Pero, sin duda, lo que más les ha sorprendido es ver la cara de Bosco. Carla Barber ha sido siempre muy discreta con la imagen de sus hijos. En la mayoría de las fotos les pone emoticonos en la cara o los saca de espalda, sin embargo, por su cumpleaños, ha decidido mostrarlo.

Todo el mundo que ve las fotos coincide en lo mismo: Bosco y el hermano de la médica son exactamente iguales. Y es que hay una instantánea del hermano con el pequeño en brazos y ambos tienen la misma cara. “Vaya, como se parece a su tío! Wow! ¡Como si fuera su hijo! ¡Feliz vida para Bosco! Que crezca sano y feliz!”, le ha comentado una usuaria reflejando el pensamiento de muchos.