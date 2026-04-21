Noemí Ungría se casaba en 2003 con su compañera de reality Raquel Morillas

Así es la nueva vida de Noemí Ungría, de 'GH 3': de la pérdida y sus problemas de salud a su éxito como divulgadora

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MadridHablar de Noemí Ungría es hablar de autenticidad, de valentía emocional y de una mujer que nunca ha tenido miedo a amar con intensidad. Desde su entrada en 'Gran Hermano 3' se convirtió en un rostro inolvidable de la televisión española, no solo por su paso por la casa más famosa del país, sino por la naturalidad con la que siempre ha mostrado su forma de sentir, de vivir y de amar. En su historia personal hay dos grandes amores y dos grandes bodas que marcaron etapas muy distintas de su vida, dos relaciones profundas y diferentes entre sí, en las que terminó dándose el tan ansiado 'sí, quiero'.

Una boda íntima y simbólica con Raquel Morillas

La historia de Noemí Ungría y Raquel Morillas comenzó donde pocas historias de amor lo hacen, dentro de 'GH 3' conexión que traspasó la pantalla. Lo que empezó como una complicidad natural fue creciendo poco a poco hasta convertirse en una relación sentimental que acabó en boda.

El sábado 13 de diciembre de 2003, Noemí Ungría y Raquel Morillas se dieron el 'sí, quiero' en Barcelona, en una ceremonia discreta, cuidada y profundamente emotiva. No fue una boda multitudinaria ni mediática, sino un enlace pensado para compartir con los suyos.

La ceremonia tuvo lugar a primera hora de la tarde y estuvo oficiada por un juez de paz, en un ambiente sereno y cercano. Ambas novias apostaron por el blanco, cada una fiel a su estilo. Raquel Morillas eligió un elegante traje de chaqueta, sobrio y moderno, mientras que Noemí Un lució un vestido blanco con una cola delicada que aportaba un aire romántico y clásico.

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Tras la ceremonia, las recién casadas se desplazaron en un espectacular coche de lujo hasta un conocido restaurante tailandés de la ciudad, donde celebraron un almuerzo íntimo junto a poco más de medio centenar de invitados.

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Uno de los momentos más emotivos, lo protagonizó la madre de Noemí, que decidió sorprender a todos con unas palabras escritas por ella misma. Un discurso lleno de amor, orgullo y emoción que arrancó lágrimas a más de uno.

Sin embargo, como ocurre con muchas historias que nacen con gran intensidad, la convivencia y el paso del tiempo fueron marcando distancias. Menos de un año después de la boda, en el verano de 2004, Noemí y Raquel decidieron poner fin a su matrimonio.

Una boda elegante y emotiva junto a Enric Bayón

Años después, la vida volvió a sorprender a Noemí Ungría con una historia de amor completamente distinta. Más tranquila, más madura y alejada del ruido mediático. Enric Bayón, fotógrafo de profesión, llegó a su vida cuando ella ya había aprendido de sus experiencias pasadas y sabía valorar la calma tanto como la pasión.

El 12 de septiembre de 2009, Noemí Ungría y Enric Bayón sellaron su amor en una ceremonia íntima rodeados de familiares y amigos cercanos.

La exconcursante de 'GH 3' apareció radiante, con un peinado inspirado en el glamour clásico, un vestido blanco impecable y subida en un precioso coche descapotable. Su entrada fue tan espontánea como ella misma, protagonizando un momento de nervios y risas cuando, entre bromas, amagó con no continuar si su madre no llegaba a tiempo.

Finalmente, todo se resolvió y la ceremonia se desarrolló entre lágrimas, sonrisas y una emoción compartida por todos los presentes. Tras el enlace religioso, la pareja celebró el inicio de su matrimonio con un brindis especial que compartieron en directo en 'La Noria'.

Ella misma confesó haber encontrado al hombre de su vida y estar viviendo uno de los días más importantes y felices que recordaba. La celebración continuó en un entorno privilegiado, cerca de la costa catalana, y culminó con una luna de miel.