Noemí Ungría ha centrado su vida laboral en las redes sociales tras la pandemia

La exconcursante de 'GH 3', destrozada, llora la muerte de su padre: "Nos dejas el corazón roto"

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Hablar de Noemí Ungría es hablar de una de esas figuras televisivas que marcaron una época y que, con el paso del tiempo, ha sabido reinventarse desde la calma, la coherencia y la autenticidad. Aún siendo la primera expulsada de su edición 'Gran Hermano 3' durante años estuvo en foco mediático, convirtiéndola en un rostro habitual de platós, tertulias y programas del corazón. Descubrimos cómo es su vida actual.

La familia: el refugio de Noemí Ungría

Si hay algo que define la vida actual de Noemí Ungría es la importancia que da a su familia. Casada con Enric Bayón, profesional de la comunicación, forman una pareja sólida que ha sabido crecer junta, acompañándose en los momentos buenos y en los más complejos. Recientemente, la creadora de contenido perdía a su padre y en ese duro momento ha estado muy arropada por los suyos.

Su marido no es solo su compañero de vida, sino también un gran apoyo en su desarrollo profesional y personal. Juntos han creado un hogar donde prima la comunicación, el respeto y el tiempo compartido.

La influencer y su marido tiene dos hijos, Chloé y Eric, el centro de su universo. Ya adolescentes, atraviesan una etapa vital, llena de cambios, descubrimientos y aprendizajes. Noemí siempre ha procurado acompañarlos desde la cercanía, el diálogo y el ejemplo. Este curso, la familia vive una experiencia diferente. Eric se encuentra en Dublín, donde está estudiando.

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Chloé, la pequeña de la familia se ha quedado en casa, viviendo una etapa singular como “hija única” temporal. Una situación que ha fortalecido aún más el vínculo madre-hija, permitiéndoles compartir tiempo, confidencias y momentos.

Las redes sociales: su vida profesional

La pandemia supuso un punto de inflexión para muchas personas, y Noemí Ungría, exconcursante de 'GH3', no fue una excepción. Como tantas otras mujeres, vivió cambios físicos, emocionales y vitales durante ese periodo. Los kilos de más, lejos de convertirse en un problema, fueron el detonante de una transformación profunda que acabaría abriéndole las puertas a una nueva etapa profesional.

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Fue entonces cuando descubrió el "lifeshopping", una fórmula de venta en directo que combina cercanía, demostración real de productos y una comunicación honesta. Hoy en día trabaja con robots de cocina y productos de cosmética, siempre desde una perspectiva práctica y realista.

Uno de los contenidos más valorados por sus seguidores son los directos desde la cocina de su casa. Desde donde comparte platos de lo más ricos utilizando robots de cocina, explicando paso a paso su funcionamiento y demostrando cómo integrar estos aparatos en el día a día familiar.

Lo mismo ocurre con los productos de cosmética. La influencer los prueba, los muestra y habla de ellos desde la experiencia, teniendo en cuenta aspectos como la edad, los cambios hormonales y las necesidades reales de la piel.

Salud, menopausia y visibilidad: hablar sin tabúes

En esta etapa de madurez, Noemí Ungría también ha decidido hablar abiertamente de sus problemas de salud relacionados con la menopausia. Un tema que durante años ha sido silenciado o tratado con pudor, pero que afecta a millones de mujeres y que merece visibilidad y comprensión.

Noemí Ungría, ha compartido cómo los cambios hormonales han influido en su cuerpo, su estado de ánimo y su energía. Lejos de victimizarse, aborda esta etapa desde la información, la aceptación y el autocuidado. Hablar de la menopausia con naturalidad se ha convertido en una forma de ayudar a otras mujeres que atraviesan procesos similares y que, muchas veces, se sienten solas o incomprendidas.