Exclusiva | Sin maquillador, sin peluquero y sin trajes: el plan de Isabel Pantoja para su gira americana

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Es probable que la cantante recicle trajes de giras anteriores y se baraja que profesionales locales de cada destino se encarguen de la peluquería y maquillaje

Compartir







La gira americana de Isabel Pantoja arranca en apenas unos días, pero la producción llega a su inicio con numerosos aspectos todavía sin cerrar. Según documentación a la que ha tenido acceso en exclusiva el equipo de 'Vamos a ver', la artista afronta este nuevo tour con importantes cambios en su habitual despliegue técnico y artístico, especialmente en lo relativo al vestuario y al equipo humano.

Sin vestuario, ni peluquería, ni maquillaje propio

Durante los meses de abril y mayo, Pantoja tiene programadas siete actuaciones en América. Sin embargo, el vestuario sigue sin definirse tras no cerrarse el acuerdo con modistos en Canarias, que exigían un 50% de pago por adelantado y costes adicionales no incluidos, como las telas. Esto abre la puerta a la probabilidad de que la artista recicle trajes de giras anteriores, ya almacenados y casi sin estrenar.

PUEDE INTERESARTE Las condiciones de un multimillonario para convertirse en su mujer y tener un heredero

Otro de los cambios clave es que no viajará con su equipo habitual de peluquería y maquillaje. Tras la negativa de su personal de confianza a acompañarla, la producción ha optado por contratar profesionales locales en cada destino, una solución más económica pero con incertidumbre por la falta de conocimiento del estilo de la cantante.

Restricciones en vuelos, dietas y ensayos

En el plano logístico, los vuelos internacionales están aprobados, aunque con condiciones: solo podrá usar jet privado en desplazamientos internos en Latinoamérica, mientras que los trayectos largos serán en avión comercial. También está pendiente la aprobación de las dietas del equipo, fijadas en 300 euros diarios por persona, que asumiría la organización americana. Además, se ha acordado que los ensayos se reduzcan al día previo a cada concierto, utilizando orquestas locales para abaratar costes, lo que podría afectar al resultado final del espectáculo.

PUEDE INTERESARTE Así celebra Junko su victoria en los tribunales frente a Isabel Pantoja por la demanda de desahucio: con sevillanas y rodeada de amigos de Triana

En paralelo, el colaborador Kike Calleja ha comentado que Kiko Rivera no se habría reunido con su madre en Canarias, aunque no se descarta un posible encuentro mediático durante la gira que estarían negociando con alguna importante revista.