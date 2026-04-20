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Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, celebra con alegría su victoria judicial frente a Isabel Pantoja. Recordemos que la tonadillera interpuso una demanda de desahucio contra la japonesa para expulsarla de la vivienda en la que habita en Sevilla. Una jueza ha resuelto que Junko puede seguir residiendo en su hogar porque la casa está a propiedad del promotor Luis Medina.