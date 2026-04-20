Así celebra Junko su victoria en los tribunales frente a Isabel Pantoja por la demanda de desahucio: con sevillanas y rodeada de amigos de Triana
El periodista Tino Torrubiano asegura que aún hay posibilidad de que la viuda de Bernardo Pantoja pueda ser desahuciada
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Exclusiva | Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko tras la demanda de desahucio que le interpuso: los detalles
Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, celebra con alegría su victoria judicial frente a Isabel Pantoja. Recordemos que la tonadillera interpuso una demanda de desahucio contra la japonesa para expulsarla de la vivienda en la que habita en Sevilla. Una jueza ha resuelto que Junko puede seguir residiendo en su hogar porque la casa está a propiedad del promotor Luis Medina.