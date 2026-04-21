Las condiciones de un multimillonario para convertirse en su mujer y tener un heredero

El aristócrata busca una mujer menor de 40 años que no sea comunista ni lesbiana, de más de 1.68 cm y con licencia de armas, entre otros requisitos

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A sus 79 años, Sir Benjamin Slade, un aristócrata británico multimillonario, ha decidido que su legado necesita continuidad. Pero no a través de una historia romántica convencional, sino mediante una búsqueda que ha generado polémica por sus exigentes, y controvertidas, condiciones. Así se ha hablado hoy en 'Vamos a ver', donde se han explicado todos los requisitos para entrar en el proceso de selección.

Slade vive solo en una extensa finca de más de 520 hectáreas, rodeado de lujos, tierras y dos castillos. Tras haber estado casado en tres ocasiones sin lograr tener un hijo varón que continúe su legado, ha optado por un enfoque poco habitual: encontrar a una mujer que le proporcione un heredero directo.

Una lista de requisitos fuera de lo común

Sin embargo, la lista de requisitos dista mucho de ser común. El aristócrata busca una mujer menor de 40 años, excluye explícitamente a las nacidas en Escocia, a quienes compartan el signo zodiacal Escorpio y a aquellas con determinadas inclinaciones ideológicas.

Descarta a las mujeres lesbianas, drogadictas y alcohólicas. Además de aquellas nacidas en países que empiecen por la letra "i" o que tengan el verde en su bandera. Además, añade condiciones que rozan lo insólito: la candidata ideal debería saber pilotar helicópteros y manejar armas.

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Todo ello a cambio de una compensación económica de un millón de euros anuales, planteando la propuesta más como un acuerdo contractual que como una relación sentimental. El propio Slade lo deja claro: "no busca amor, sino asegurar la continuidad de su linaje".