Lidia González 21 ABR 2026 - 15:40h.

La protagonista de ‘Casados a primera vista’ agradece la ayuda de Borja tras salir de casa de Lorenzo y le dedica unas palabras

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Laura Ulldemolins está atravesando un complicado momento personal y ha recibido ayuda de la última persona que esperaba en esa situación. Después de anunciar que su marido la ha echado de casa, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se apoya en Borja tras su ruptura con Lorenzo. Completamente sola en Sevilla, la influencer ha pedido ayuda a su excompañero de reality y explica cómo ha sido todo el proceso. ¡Dale al play y descubre todo lo que tiene que contar, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras la conversación que tuvo con el sevillano en la que, según la catalana, no la ha dejado quedarse unos días más para organizarse, la catalana no tuvo más remedio que acudir a la persona más cercana: “Llamé a Borja desesperadamente como última opción”. A pesar de los enfrentamientos que han tenido durante su participación en ‘Casados a primera vista’, ha descubierto una faceta completamente desconocida del sevillano: “Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos”.

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“La he visto verdaderamente mal”, asegura Borja. El que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ cuenta su versión sobre el momento en el que llegó a la casa del matrimonio y cómo fue su encuentro con Lorenzo en ese momento. Además, la creadora de contenido se sincera sobre sus planes de futuro y le dedica unas bonitas palabras a Borja: “Me ha salvado”.

Laura Ulldemolins lo cuenta todo sobre su ruptura con Lorenzo

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Laura Ulldemolins no quiere callarse nada y ha roto su silencio para desvelar lo que ha ocurrido con su matrimonio. A pesar de que todo apuntaba a que era una de las parejas más consolidadas de ‘Casados a primera vista’, ha habido un giro radical de los acontecimientos del que la influencer se ha querido pronunciar. Sin poder contener las lágrimas, la creadora de contenido lo cuenta todo sobre su ruptura con Lorenzo y explica en la situación en la que se encuentra actualmente.

Laura habla de los celos de Lorenzo por sus proyectos profesionales

Laura Ulldemolins ha contado uno de los principales problemas que había en su relación antes de que su matrimonio saltase por los aires. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ habla de los celos de Lorenzo por sus logros profesionales y revela todos los detalles sobre el punto en el que el sevillano cambió radicalmente su comportamiento con ella.

Los detalles de la conversación en la que Lorenzo echó a Laura Ulldemolins de casa

Para que todos sus seguidores tengan toda la información sobre lo que ha ocurrido en su matrimonio, Laura Ulldemolins ha dado el paso de contar todos los detalles de la conversación en la que Lorenzo la echó de casa. Muy afectada por la situación que está atravesando, la creadora de contenido explica cómo fue este momento. ¡Dale al play y no te pierdas nada!