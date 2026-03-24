Lara Guerra 24 MAR 2026 - 00:52h.

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El matrimonio entre Luciana y Borja estuvo protagonizado desde un principio por la falta de atracción física por parte de él, unido a su vez a los comentarios de sus amigos quienes dejaban claro que ella no era lo suficientemente guapa para que le gustara. Asimismo, una de las cosas que hicieron que la relación tuviera alguna discusión proviene de que ella tuviese en su móvil varios mensajes de chicos; algo que causó celos por parte de Borja. Sobre esto, se ha hablado en 'Casados a primera vista' dónde Lorenzo ha lanzado un zasca a su compañero.

En primer lugar, Laura confiesa que no cree que en ningún momento haya sentido nada por Luciana: "El problema es que a Borja nunca le ha gustado físicamente, después por mucho que le cayera bien pues no era propia para salir por Dos Hermanas".

Por otro lado, Sheila no ha dudado en preguntarle si en algún momento ha querido tener alguna relación con ella, a lo que él responde que "si yo hubiera querido tener una relación con ella pues lo hubiera intentado y querido, pero intenté conocerla y las cosas de ella no me cuadran y soy sincero".

Lorenzo, sobre las palabras de Borja: "No hace falta llamarle puritana"

En este momento, Manu Tenorio le saca el tema de los mensajes que recibe Luciana de otros chicos. Él deja claro que eso no le ha influido: "Yo he pasado también por esa etapa". Sobre esto, Lorenzo recuerda que le dijo celoso retroactivo y reitera sus palabras: "Ella tiene un pasado y puede hacer lo que quiera, después ya al conocerte es otra cosa. Pero, no hace falta llamarle puritana en tono irónico para dejarla mal por eso. Ella es libre". Ante esto, Borja no duda en defenderse: "Me hace gracia que Lorenzo diga eso cuando él siempre es una persona de doble cara. Cuando se peleaba con Laura venía a decirme lo que ella decía de mi; 'Laura no te aguanta'.