Exclusiva | Lola niega que su academia esté en crisis: "No quiere polémicas"

Puedes ver el programa al completo de 'Vamos a ver' en Mediaset Infinity

'Vamos a ver' ha hablado con Lola, pareja de Kiko Rivera, sobre la presunta crisis de su escuela de baile

Compartir







Este fin de semana salta la noticia de que la academia de Lola, actual pareja de Kiko Rivera, no estaría pasando por sus mejores momentos.

Según aseguraba 'ABC', muchas de las alumnas de este centro de baile habrían decidido desapuntarse porque Lola cada día estaría impartiendo menos entrenamientos.

Una exalumna de la escuela de baile de Lola asegura que muchas de las alumnas se han borrado

Según ha contado una exalumna, la academia ya no es lo que era y todo desde que Lola comenzó su relación sentimental con el hijo de Isabel Pantoja.

El equipo de 'Vamos a ver' ha podido hablar con la protagonista de esta noticia, que ha desmentido cualquier tipo de crisis en su academia.

"No le apetece hablar en público y por eso no hemos grabado la conversación telefónica, pero desmiente toda la información. Dice que ella sigue allí y que acompaña a Kiko los finde de semana que no hay clase. Además, puntualiza que si un día no puede ir, hay gente preparada para hacerlo", ha contado en directo Pepe del Real .