Lola García, novia de Kiko Rivera, habla con Pepe del Real tras las insinuaciones de su entorno

Ana Carrillo 16 ABR 2026 - 14:36h.

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Kiko Rivera contó en '¡De viernes!' que su novia, Lola García, había contribuido a su reconciliación con su madre, Isabel Pantoja; y ahora 'Informalia' ha publicado un artículo en el que personas del entorno de la bailarina han asegurado que es una persona muy ambiciosa que siempre ha admirado a la cantante de 'Marinero de luces' y que piensan que ha fomentado el acercamiento entre madre e hijo por su interés de bailar algún día con la tonadillera.

Adriana Dorronsoro ha salido en defensa de Lola, como también han hecho Paloma Barrientos y Pepe del Real, que ha contado que se ha puesto en contacto con ella y que ha sido "súper atenta y educada", aunque le ha dicho que no quiere pronunciarse sobre lo recogido por el citado medio: "Me ha dicho que quiere mantenerse al margen como ha estado hasta ahora".

"¿Y no puede decir que sí? Si yo supiera bailar como Lola también querría bailar con Isabel Pantoja", ha añadido entonces Paloma Barrientos, que cree que no hay "nada feo" en que la bailarina quiera bailar junto a su suegra, a la que admira mucho, tal y como contó Kiko y como ha reflejado ella misma en sus redes sociales, donde ha alabado la figura como artista de la tonadillera.