Lorena Romera 20 ABR 2026 - 08:00h.

La pareja de 'La isla de las tentaciones' debaten sobre la exposición en redes de su futura hija

Claudia Martínez, sobre ser madre junto a Mario González: "No fue buscado"

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Claudia Martínez y Mario González han tenido una de las conversaciones más importantes cuando se va a ser padres: si van a enseñar o no la cara de su bebé. La pareja de 'La isla de las tentaciones' ha publicado un vídeo en YouTube hablando sobre este tema por primera vez. Y lo han hecho en público, haciendo partícipes a sus seguidores de sus respectivas opiniones sobre la exposición pública de la niña que está en camino.

Aunque el debate sobre la sobreexposición de los menores en redes sociales está más vivo que nunca, para Mario González parece ser un asunto mucho más sencillo de lo esperado. Él, que ya es padre de Hugo, fruto de su relación anterior con Shaila González, no parece necesitar darle muchas más vueltas al tema.

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En este capítulo en el que hacen un "preguntas y respuestas" para resolver las principales dudas de su comunidad, la que fuera tronista de 'MyHyV' empieza por la pregunta quizá más compleja de todas: "¿Vais a enseñar la cara de la bebé?". "La verdad es que es un tema del que todavía no hemos hablado...", comienza expresando la creadora de contenido.

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Pero al escuchar ese debate interno de la catalana, el madrileño responde contundente: "Sí". Algo sorprendida y con una ligera sonrisa dibujada en su rostro, la que fuera participante de 'Supervivientes' comenta: "pues ya está", como si la cuestión hubiese quedado zanjada.

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Sin embargo, tras ese primer impulso, la influencer matiza la situación y explica por qué todavía no han tomado una decisión en firme. Claudia Martínez explica que, hasta el momento, han ido paso a paso, centrándose en que estos primeros cinco meses de gestación todo fuese saliendo acorde a lo esperado. "Todavía no nos lo hemos planteado porque hemos ido paso a paso. Primero era que todo estuviese bien, luego saber si era niño o niña...", reflexiona.

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Lo cierto es que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' parece tener clara su postura, pero con matices. "Siempre he dicho que creo que no me importaría mostrarla, pero siempre dentro de unos límites. Igual luego es tan mona que quiero estar enseñándola todo el rato... Como con mi perro Cody, que subo fotos y vídeos constantemente. No lo sé, la verdad es que me encantaría poder deciros ya si sí o si no, pero no lo tenemos decidido", expresa la de Barcelona, abriendo un debate en redes sociales.

Así pues, a pesar de esa contundencia inicial de Mario González, la realidad es que la pareja prefiere no dar una respuesta definitiva que les pueda comprometer en un futuro. Un vídeo en el que Claudia Martínez ha pedido "perdón" a sus seguidores por no tenerlo claro, pidiéndoles algo de tiempo para poder ir construyendo sus ideales a medida que se acerque el nacimiento de la pequeña.