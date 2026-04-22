Juan Arcones 22 ABR 2026 - 06:00h.

Jack Nicholson cumple 89 años retirado por completo del Hollywood que le dio la fama. Repasamos su trayectoria, sus polémicas y lo que se sabe de su vida actual

Jack Nicholson reaparece tras casi dos años ‘desaparecido’ y la llamada de socorro de su entorno

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Ver el ocaso de grandes estrellas siempre es extraño, sobre todo cuando has crecido con ellas. Pero vivimos en una época en la que tenemos que hacernos a la idea de que nuestros ídolos de la música y el cine, aquellos que cambiaron las reglas del juego, se merecen un descanso. Muchos de ellos se retiran, y otros, poco a poco, van dejándonos. En el primer grupo nos encontramos a una leyenda de Hollywood y de la cultura pop en general. Hablamos del gran Jack Nicholson, uno de los actores más laureados de la industria.

Quizá las nuevas generaciones ya no conozcan a Nicholson, aunque su imagen atravesando la puerta en ‘El resplandor’ sigue siendo carne de memes hoy en día. En la actualidad, el actor, que cumple 88 años, vive retirado de la actuación desde 2010, aunque su amigo James L. Brooks haya dejado caer recientemente que podría volver a la interpretación en un presente no muy lejano. “No creo que haya parado. Es decir, ha recibido guiones, los está leyendo y estoy seguro de que lo veremos”, reveló el director y guionista en una entrevista reciente para la revista 'People'.

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Pero, ¿quién es Jack Nicholson? Los adjetivos se quedan cortos para describirle. Pero quizá lo más cercano a la realidad sea la descripción que hizo de él el crítico de cine Roger Ebert: “Un elemento natural, como el viento o la marea, que simplemente ocurre y no puedes evitar observar”. Nicholson empezó a hacerse famoso gracias a ese movimiento llamado Nuevo Hollywood, que ya había empezado a despuntar a finales de los 60 (con ‘El graduado’ y ‘Bonnie & Clyde”) y estaba cambiando el modo de hacer cine.

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Se eliminó el Código Hays y con ello, la censura moral estricta, permitiendo sexo, violencia y lenguaje soez en el cine. Frente a los finales felices de antes, el 'nuevo Hollywood' abrazó el antihéroe, la ambigüedad moral y los finales trágicos o abiertos. Directores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas o William Friedkin cambiaron las reglas del juego. Actores como Dustin Hoffman, Al Pacino, Diane Keaton o el propio Jack Nicholson fueron las caras visibles de este movimiento. Y esa sonrisa de rebelde cínico hizo que Nicholson fuera uno de los más famosos.

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La notoria trayectoria de Jack Nicholson

Ahí está ‘Easy Rider’, junto a Dennis Hopper, reverenciada y odiada a partes iguales. O su gran primera actuación en ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, que le valió el primero de sus tres premios Oscar. Y fue en estos años cuando Nicholson protagonizó uno de los giros de guion más surrealistas de Hollywood. Mientras se preparaba para el estreno de ‘Chinatown’, el clásico de Roman Polanski, un investigador de la revista 'Time' estaba escribiendo un reportaje sobre él. El periodista encontró discrepancias en los certificados de nacimiento y llamó al actor para contrastar una teoría descabellada: su hermana June era en realidad su madre.

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June se quedó embarazada a los 17 años, soltera, y eso era un estigma social muy grande en los años 30, así que sus padres decidieron criar a su nieto como si fuera su hijo, librándola así del estigma… y haciendo creer a Nicholson que su abuela era su madre, o que su madre era su hermana. Un lío familiar que se destapó y que le dio muchas respuestas al actor.

Al hacer la crítica de ‘Chinatown’, el mencionado crítico Roger Ebert volvió a definir al intérprete de manera magistral: “Como Jake Gittes (protagonista de la película), Nicholson se puso en los zapatos de Bogart… desde Gittes en adelante, Nicholson creó la personalidad de un hombre que lo había visto todo y aún era capaz de divertirse perversamente”.

Eso sí, la película que marcó su trayectoria fue ‘Alguien voló sobre el nido del cuco’, donde el director, Milos Forman, le dejó improvisar casi todo el tiempo. Nicholson era una fuerza de la naturaleza y lo demostró con una actuación vibrante. Tras este clásico, llegaría otro, pero del cine de terror: ‘El resplandor’, dirigido por Stanley Kubrick, que describió su interpretación como “a la par de las grandes estrellas del pasado, como Spencer Tracy y Jimmy Cagney”. Eso sí, debido al carácter perfeccionista de Kubrick, la escena del bate de béisbol tiene el dudoso honor de ser la más repetida: 121 veces para dar con la escena perfecta.

Nicholson ya era una auténtica estrella, y tras su coqueteo con el cine de terror, llegarían papeles como ‘La fuerza del cariño’, donde ganaría su segundo Oscar; su Jóker en el ‘Batman’ de Tim Burton; ‘La brujas de Eastwick’ junto a Cher y Michelle Pfeiffer (Nicholson daba vida al mismísimo demonio); o ‘Algunos hombres buenos’, que le valió una nueva nominación, siendo el enemigo en pantalla de Tom Cruise ('You can’t handle the truth'). Pero pese a que era una estrella de Hollywood, eso no le salvaba de los excesos y los rumores. Uno de los más comentados es el de su fama de mujeriego (según el actor, se ha acostado con más de 2000 mujeres). Entre sus romances más tempestuosos, encontramos el que mantuvo con la actriz Anjelica Huston.

Su polémica vida privada

En una entrevista para Vanity Fair, el propio actor llego a decir que "solo mientes a dos personas en tu vida: a tu novia y a la policía. A todos los demás les dices la verdad”. Una frase que retrataría bastante cómo durante 17 años vivió una vida repleta de infidelidades que culminó con el actor dejando embarazada a otra mujer, Rebecca Broussard. Nada más enterarse, Huston fue a la oficina de Nicholson y lo golpeó salvajemente en la cabeza y los hombros.

"Le dije a Huston lo que pasaba (el hecho de que Broussard estaba embarazada), y ella tomó la decisión por los dos”, comentó el actor en una entrevista para la revista 'Parade'. “Su primera respuesta fue 'tienes que ayudar a esa mujer'. Pero la segunda fue la de abalanzarse y pegarme. Me sacudió. Te confirmo que Anjelica saber dar puñetazos”. También hay rumores sobre su supuesto comportamiento violento y errático, llegando a maltratar a dos prostitutas con las que tuvo relaciones una noche. Las contrató y luego, según la demanda, se volvió tan violento que llegó a reventar los implantes de los pechos de una de ellas. Así lo contó 'The Guardian' en 1996, aunque Nicholson negó el incidente a través de sus abogados, y llegaron a un acuerdo extrajudicial (que se rumorea fue cercano al millón de dólares).

Hoy en día, el actor vive retirado desde 2010, aunque la preocupación sobre su salud se vio acrecentada hace algunos años, cuando comenzó a rumorearse que podría haberse retirado debido a un inicio de Alzheimer. Hace poco se le pudo ver en una terraza, algo desaliñado y perdido, pero claro, es un actor que lo ha vivido todo y que ya supera las ocho décadas de vida. Sus hijos y familiares dieron un comunicado confirmando que estaba bien, que tenía buena salud y que disfrutaba mucho de una vida alejada de las cámaras. De hecho, su hija Lorraine compartió una foto abrazada a su padre en 2025.

¿Volverá a la actuación como ha afirmado su buen amigo James L. Brooks? ¿O vivirá esos últimos años de vida relajado y disfrutando de sus amados Lakers?