"Es llamativo, sin duda, el cambio que ha habido si pensamos cómo era la situación hace alrededor de 10 años", ha indicado el periodista

La reunión del Papa con seis víctimas de abusos durante una hora en la Nunciatura: "La Iglesia debe ser un lugar seguro"

Compartir







Este lunes ha sido el día más complejo en la visita del papa León XIV a Madrid. Su discurso en el Congreso de los Diputados ha estado cargado de mensajes políticos. El pontífice ha hilvanado sus palabras para reflexionar sobre los temas más importantes: la defensa de “toda” vida humana, “desde su “concepción hasta su ocaso natural”, refiriéndose al aborto y la eutanasia, pero también "el trágico drama migratorio".

De lo que no ha hablado en la Cámara Baja ha sido de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia a menores. En la sede de la Conferencia Episcopal ha lanzado un mensaje contundente y ha calificado los abusos como "una plaga que debe prevenirse" y ha exigido cambios reales para poder sanar el problema. Darío Menor, corresponsal de Informativos Telecinco en el Vaticano, ha analizado ese encuentro.

PUEDE INTERESARTE La reunión privada de Doña Sofía con el papa León XIV: acompañada de sus hijas y tres de sus nietos

"Es llamativo, sin duda, el cambio que ha habido si pensamos cómo era la situación hace alrededor de 10 años, cuando muchísimos obispos incluso negaban que hubiera casos de abusos sexuales cometidos por eclesiásticos dentro de la Iglesia española. Decían que era algo de otros países", comienza explicando el periodista.

Reunión en la Nunciatura con seis víctimas de abusos

"En cambio, hoy hemos escuchado a León XIV hablando de plaga en la sede de los obispos y, además, instándoles a que siempre tengan la mano tendida con las víctimas y también establezcan caminos de alguna forma para que puedan recibir dinero por esos sufrimientos que han tenido", añade.

El Papa León XIV se ha reunido este lunes en la Nunciatura Apostólica de Madrid con seis víctimas de abusos cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en España, en un encuentro que se prolongó durante cerca de una hora y en el que el Pontífice escuchó sus testimonios y propuestas para mejorar la respuesta de la institución ante este tipo de casos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Durante la reunión, cada una de las personas asistentes tuvo la oportunidad de trasladar al Papa su experiencia personal y plantear propuestas encaminadas a reforzar la actuación de la Iglesia frente a estos delitos.