Lidia González 22 ABR 2026 - 12:13h.

La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo por el que tuvo que ser intervenida de la nariz por segunda vez

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Mar Ruiz se sienta frente a las cámaras de mtmad para contar todos los detalles sobre su vida y, especialmente, se ha detenido a hablar sobre un tema que suscita mucho interés entre sus seguidores. Después de que Sandra Barrios haya desvelado todas sus operaciones y retoques estéticos, la participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la complicación que sufrió en su rinoplastia. La influencer cuenta todos los detalles, en exclusiva. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha dicho, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

“La operación no salió del todo bien”, comienza asegurando la creadora de contenido. La mallorquina ha desvelado que tuvo que volver a ser intervenida al respecto para solucionar este problema y explica cómo: “Tuvieron que ponerme el cartílago conchal”. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se sincera sobre el resultado y habla claro sobre la complicación que tuvo: “Se me chupó la nariz para dentro”.

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Mar Ruiz desvela el problema de salud por el que se vio obligada a operarse

Mar Ruiz ha contado todos los detalles sobre el duro proceso que vivió en su intervención de nariz y ha querido dejar muy claro el verdadero motivo por el que decidió meterse al quirófano. La concursante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el problema de salud por el que se vio obligada a operarse. “Todo ese tema, mal”, asegura tajantemente.

La participante de ‘LIDLT’ desvela todas sus operaciones y retoques estéticos: las imágenes de su cambio físico

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Mar Ruiz llega para contar toda la verdad sobre uno de los asuntos que más interesan a la audiencia y no tiene ningún reparo al hablar claramente. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa todas sus operaciones y retoques estéticos. Dispuesta aclarar si ha recurrido a la medicina estética además de la rinoplastia que ha confirmado, lo cuenta todo y muestra imágenes de su cambio físico. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en Mediaset Infintiy!

Su nivel de estudios, su profesión frustrada y su trabajo antes de ‘La isla de las tentaciones’

Mar Ruiz ha querido sincerarse sobre una de las facetas más importantes de su vida y ha contado todos los detalles al respecto. La participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela su nivel de estudios. Con muchas ganas de explicarse, la influencer confiesa cuál era su trabajo antes de viajar a República Dominicana. Además, habla de su profesión frustrada y revela el motivo por el que se vio obligada a cambiar su trayectoria laboral.