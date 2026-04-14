Lidia González 14 ABR 2026 - 09:06h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta todos los detalles sobre su situación con Juanpi y desvela lo que ha ocurrido entre ellos

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Sandra Barrios se sienta, por primera vez, frente a las cámaras de mtmad de su propio canal para resolver una pregunta muy repetida entre sus seguidores tras los últimos acontecimientos. Después de anunciar que ha roto con su novio José Luis, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla claro de su reconciliación sentimental con Juanpi. Los influencers han subido mucho contenido juntos últimamente que ha dado lugar a muchos rumores y ha llegado el momento de que ella lo cuente todo. ¡Dale al play y no te pierdas nada de lo que ha explicado, en el capítulo completo de ‘Yo puedo’, para Mediaset Infinity!

“Me habéis preguntado si hemos vuelto”, comienza asegurando la creadora de contenido. Muy honesta con todos sus seguidores, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano DÚO’ se ha abierto en canal para explicar en qué punto se encuentra su relación con el influencer en la actualidad: “Hemos sabido perdonarnos el daño que nos hemos hecho”. Tras el explosivo cara a cara que tuvo con Mara en ‘Tentaciones privé’, la andaluza se confiesa: “Lo sabemos todo el uno del otro”.

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Además, después de hacer saltar todas las alarmas de una nueva oportunidad tras los vídeos que han compartido en sus redes sociales, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha contado cómo ha sido su encuentro en Jerez: “Hemos estado juntos, nos hemos reído como siempre lo hemos hecho”. En el estreno de su canal de mtmad, Sandra Barrios explica todos los detalles sobre la situación que está viviendo con Juanpi y si han dado un paso más: “Nos lo pasamos bien”.

Sandra Barrios confiesa sus sentimientos por Juanpi

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Sandra Barrios no solo se ha abierto en canal para hablar de su reconciliación sentimental con Juanpi, sino que ha dado un paso más allá. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa sus sentimientos por el influencer y no se calla nada: “Nos queremos”. La creadora de contenido se sincera como nunca y asegura: “Él lo sabe”. ¡Dale al play y descubre toda la verdad, en exclusiva, en el estreno del canal de Sandra Barrios, ‘Yo puedo’, disponible en Mediaset Infinity!